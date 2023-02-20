Президент Польши мечтает об открытой границе с Беларусью 1 20.02.2023, 9:44

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Анджей Дуда

Анджей Дуда хочет, чтобы наша страна стала частью открытого мира.

Президент Польши Анджей Дуда признался, что мечтает об открытых границах с Украиной и Беларусью. Об этом глава польского государства заявил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

Дуда обратил внимание, что в странах Шенгенской зоны нет никаких проблем с пересечением границы. И заявил, что хотел бы, чтобы также было с Украиной.

— Надеемся, в будущем и с Беларусью,— добавил он.

И пояснил, что всем хотелось бы стать частью свободного мира. Также Дуда сказал о том, что Польша не предъявляла никаких претензий ни к кому. И подчеркнул, что желание поляков в том, чтобы жить в мире и спокойствии, выстраивая добрососедские отношения.

Доказательством того, что государства спокойно могут жить вместе, польский президент назвал, то что чувствует Польша, находясь в ЕС.

— Фактически почти нет границ между Польшей и нашими соседями в Европейском союзе, — заключил он.

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