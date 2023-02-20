Байден в Киеве: что известно на данный момент 20.02.2023, 13:48

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Это первый визит президента США в Украину с 2008 года.

Президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Глава Белого дома и президент Украины Владимир Зеленский почтили на Михайловской площади память погибших в войне с РФ украинских героев.

Украинские СМИ отмечают, что это первый визит президента США в Украину с 2008 года, когда Киев посетил Джордж Буш-младший.

«Приближается годовщина жестокого вторжения России в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины» — написал Байден о своем внезапном и знаковом визите в Украину.

По словам президента США, когда почти год назад Путин начинал свое вторжение, «он полагал, что Украина слаба, а Запад разделен». «Он думал, что сможет переждать нас. Но он ошибался. За последний год США создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, и эта поддержка будет продолжаться», — заверил президент США.

Также Джо Байден анонсировал пакет помощи для ВСУ на $500 миллионов. Он будет объявлен уже завтра.

Как писал сайт Charter97.org, сегодня Байден должен был посетить Польшу. Затем появилась информация, что визит главы Белого дома перенесен на 21 февраля.

До последнего момента информация о приезде президента США держалась в секрете. Издание Politico опубликовало статью, где говорилось, что администрация Байдена рассматривала его визит в Украину, но отказалась от этой идеи. Однако президент США все-таки прибыл в Украину.

😎 Байден и Зеленский спокойно гуляют по Киеву во время тревоги. pic.twitter.com/iYP7bdo0f2 — Сharter97.org (@charter_97) February 20, 2023 Эксклюзивные кадры президента США Джо Байдена в Киеве на Михайловской площади.



Под звуки воздушной тревоги Байден почтил память погибших защитников Украины. pic.twitter.com/Son7EuYzWU — Сharter97.org (@charter_97) February 20, 2023

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