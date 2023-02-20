Белорусов будут принимать в вузы России по результатам централизованного экзамена 4 20.02.2023, 14:04

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Последние два года принимали по сертификатам ЦТ.

Белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы на основании сертификатов о сдаче централизованного экзамена. Об этом сообщила замдиректора департамента международного сотрудничества Минобрнауки РФ Елена Горожанкина.

«Как мы видим, в Республике Беларусь в этом году приняты изменения в законодательстве — вместо централизованного тестирования теперь централизованный экзамен. Естественно, Российская Федерация тоже приняла меры: готово решение признавать результаты централизованного экзамена на уровне результатов ЕГЭ», — сказала Горожанкина.

Абитуриенты могут спокойно сдавать экзамены, не волнуясь за то, примут ли их результаты в вузах РФ, подчеркнула она.

В последние два года, как пишет zerkalo, выпускники белорусских школ имели возможность поступать в российские вузы на основании сертификатов централизованного тестирования. Ранее для этого надо было сдавать российский единый госэкзамен.

С 2023 года вместо школьных экзаменов в Беларуси ввели централизованный экзамен, который одновременно заменяет ЦТ по соответствующим предметам. Таким образом, школьники получат два обязательных сертификата ЦЭ, а еще один предмет, нужный им для поступления, могут сдать на ЦТ.

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