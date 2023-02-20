На границе Турции и Сирии в течение трех минут произошли два мощных землетрясения 1 20.02.2023, 21:05

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Подземные толчки ощущались также в Ливане.

На границе Сирии и Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6,4, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение зафиксировано в 70 километрах к северу от Латакии (Сирия) и в 14 километрах к юго-западу от Антакьи (Турция) на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в соседних провинциях, а также в Ливане.

По данным издания SonDakika, в турецком Хатае в результате землетрясения разрушились дома. А через несколько минут после первого землетрясения произошло еще одно — магнитудой 5,8.

Данных о других разрушениях, а также о пострадавших, пока нет.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло крупнейшее с 1939 года землетрясение. Это были два основных толчка магнитудой 7,7 и 7,6 в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, вблизи границы с Сирией. Разрушительные подземные толчки продолжились и на следующий день. Количество жертв разрушительного землетрясения уже превысило 45 тысяч человек — и это притом, что актуальных данных из Сирии нет.

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