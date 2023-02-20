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Джо Байден прибыл в Польшу

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  • 20.02.2023, 23:23
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Джо Байден прибыл в Польшу
Джо Байден

Президент США приехал из Киева в польский Пшемысль на поезде.

Президент США Джо Байден после посещения Киева прибыл в польский Пшемысль. После этого он на самолете отправит в Варшаву и там встретится с польским лидером Анджеем Дудой.

Об этом пишет «Польское радио».

Встреча Байдена и Дуды состоится во вторник, 21 февраля. Это уже второй визит американского президента в Польшу. Он также связан с вторжением России в Украину.

Предварительно у Байдена и Дуды запланирована встреча тет-а-тет, а после состоится пресс-конференция. Кроме этого, состоится встреча с лидерами Бухарестской девятки, то есть стран восточного фланга НАТО.

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