СМИ: Среди вагнеровцев, шесть лет назад убивших кувалдой безоружного сирийца, были два белоруса 21.02.2023, 3:32

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Один из предполагаемый участников казни. Скриншот видео, фото «Досье»

Что известно.

Стали известны имена группы наемников ЧВК Вагнера, которые предположительно причастны к пыткам и казни кувалдой безоружного сирийца в 2017 году. Среди них — два гражданина Беларуси, сообщает расследовательский центр «Досье».

Личности наемников, участвовавших в пытках и убийстве в Сирии, установили центр «Досье» совместно с изданиями Die Welt, Insider, Paris Match и Arte — это удалось сделать благодаря утечке документов внутреннего расследования ЧВК Вагнера.

Видео с пытками и жестоким убийством появилось в Сети 30 июня 2017 года. Жертва — гражданин Сирии Эль-Исмаил, также известный как Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. Как сообщалось, он был мобилизован в сирийскую армию, дезертировал, но был пойман бойцами ЧВК Вагнера. На видео ему дробят конечности кувалдой, отрубают голову, а тело расчленяют и сжигают. Казнившие сирийца люди при этом не скрывали лиц.

Написавшая об убийстве «Новая газета» в 2019 году смогла установить имя одного из предполагаемых участников убийства — бывшего сотрудника МВД РФ Станислава Дычко. Центр «Досье», опираясь на полученные анонимными хакерами документы о деятельности ЧВК Вагнера, нашел имена и позывные еще девяти человек.

Сообщается, что в экзекуции участвовали бойцы из 4-го штурмового отряда во главе с командиром отделения, а также несколько бойцов из разведвзвода. Некоторые из них уже мертвы, судьба еще нескольких неизвестна, но другие по-прежнему состоят в рядах ЧВК Вагнера.

— Подобралась разношерстная компания. Среди соучастников — двое бывших сотрудников МВД, мелкий уголовник, казак-монархист и помощник депутата от КПРФ, — описывает наемников «Досье».

Николай Будько: служил в армии в Беларуси

Тем, кто отдал приказ о казни Эль-Исмаила, журналисты называют командира 4-го штурмового отряда — уроженца Беларуси Николая Будько.

Будько родился в Горках в 1975 году. Он служил в белорусской армии, дорос до заместителя командира взвода ВДВ. Затем переехал в Россию, получил там гражданство и устроился в ОМОН. Впоследствии ездил в боевые командировки в Дагестан и Чечню, служил во французском Иностранном легионе, в российской ЧВК Moran Security Group и, наконец, в 2015 году завербовался в ЧВК Вагнера, где стал командиром 4-й штурмовой роты.

Как сообщают журналисты, Будько не понес наказания после предполагаемого участия в пытках и казни сирийца — он продолжил командовать штурмовым отрядом, выполняя задания в Сирии и в Африке.

Андрей Бакунович: был задержан в 2020-м в санатории под Минском

Второй белорус, чью личность удалось установить, — Андрей Бакунович с позывным «Стропа» 1977 года рождения, гражданин России и Беларуси. Он один из тех 32 человек, кого КГБ Беларуси захватил летом 2020 года в санатории «Белорусочка».

Напомним, белорусские силовики тогда заявили, что это наемники ЧВК Вагнера, чьей задачей была дестабилизация обстановки в стране. Сам Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием и потребовал разъяснений от российской стороны.

30 июля Следственный комитет Беларуси объявил, что задержанных россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. При этом из заявления СК следовало, что речь идет о тех же беспорядках, подготовка которых вменяется Сергею Тихановскому. Москва объясняла появление россиян в Минске тем, что задержанные отправлялись транзитом в Стамбул и опоздали на рейс.

МИД Беларуси передал списки задержанных Украине на предмет их участия в боевых действиях на Донбассе. Вскоре Украина потребовала выдачи 28 из 33 задержанных.

Президент России Владимир Путин собрал Совет безопасности России, где задержание россиян в Беларуси назвали безосновательным и выразили надежду на их скорое освобождение. Вскоре задержанные были переданы российской стороне.

К тому времени сам Бакунович и его коллеги по минской эпопее уже не работали в ЧВК Вагнера, пишет «Досье». Что с ним стало после возвращения в РФ, неизвестно.

— Центр «Досье» направил запрос в КГБ Республики Беларусь с просьбой рассказать о судьбе Бакуновича. Впрочем, мы понимаем безнадежность этой формальности, — говорится в материале.

По словам журналистов, они не отправляли запросы в Следственный комитет РФ, так как «его позиция и так понятна». Еще в 2019 году «Новая газета» обращалась в российские правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в связи с убийством, однако получила отказ.

Сейчас жалоба на действия российского правосудия ожидает рассмотрения в Европейском суде по правам человека.

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