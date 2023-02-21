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СМИ: Среди вагнеровцев, шесть лет назад убивших кувалдой безоружного сирийца, были два белоруса

  • 21.02.2023, 3:32
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СМИ: Среди вагнеровцев, шесть лет назад убивших кувалдой безоружного сирийца, были два белоруса
Один из предполагаемый участников казни. Скриншот видео, фото «Досье»

Что известно.

Стали известны имена группы наемников ЧВК Вагнера, которые предположительно причастны к пыткам и казни кувалдой безоружного сирийца в 2017 году. Среди них — два гражданина Беларуси, сообщает расследовательский центр «Досье».

Личности наемников, участвовавших в пытках и убийстве в Сирии, установили центр «Досье» совместно с изданиями Die Welt, Insider, Paris Match и Arte — это удалось сделать благодаря утечке документов внутреннего расследования ЧВК Вагнера.

Видео с пытками и жестоким убийством появилось в Сети 30 июня 2017 года. Жертва — гражданин Сирии Эль-Исмаил, также известный как Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. Как сообщалось, он был мобилизован в сирийскую армию, дезертировал, но был пойман бойцами ЧВК Вагнера. На видео ему дробят конечности кувалдой, отрубают голову, а тело расчленяют и сжигают. Казнившие сирийца люди при этом не скрывали лиц.

Написавшая об убийстве «Новая газета» в 2019 году смогла установить имя одного из предполагаемых участников убийства — бывшего сотрудника МВД РФ Станислава Дычко. Центр «Досье», опираясь на полученные анонимными хакерами документы о деятельности ЧВК Вагнера, нашел имена и позывные еще девяти человек.

Сообщается, что в экзекуции участвовали бойцы из 4-го штурмового отряда во главе с командиром отделения, а также несколько бойцов из разведвзвода. Некоторые из них уже мертвы, судьба еще нескольких неизвестна, но другие по-прежнему состоят в рядах ЧВК Вагнера.

— Подобралась разношерстная компания. Среди соучастников — двое бывших сотрудников МВД, мелкий уголовник, казак-монархист и помощник депутата от КПРФ, — описывает наемников «Досье».

Николай Будько: служил в армии в Беларуси

Тем, кто отдал приказ о казни Эль-Исмаила, журналисты называют командира 4-го штурмового отряда — уроженца Беларуси Николая Будько.

Будько родился в Горках в 1975 году. Он служил в белорусской армии, дорос до заместителя командира взвода ВДВ. Затем переехал в Россию, получил там гражданство и устроился в ОМОН. Впоследствии ездил в боевые командировки в Дагестан и Чечню, служил во французском Иностранном легионе, в российской ЧВК Moran Security Group и, наконец, в 2015 году завербовался в ЧВК Вагнера, где стал командиром 4-й штурмовой роты.

Как сообщают журналисты, Будько не понес наказания после предполагаемого участия в пытках и казни сирийца — он продолжил командовать штурмовым отрядом, выполняя задания в Сирии и в Африке.

Андрей Бакунович: был задержан в 2020-м в санатории под Минском

Второй белорус, чью личность удалось установить, — Андрей Бакунович с позывным «Стропа» 1977 года рождения, гражданин России и Беларуси. Он один из тех 32 человек, кого КГБ Беларуси захватил летом 2020 года в санатории «Белорусочка».

Напомним, белорусские силовики тогда заявили, что это наемники ЧВК Вагнера, чьей задачей была дестабилизация обстановки в стране. Сам Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием и потребовал разъяснений от российской стороны.

30 июля Следственный комитет Беларуси объявил, что задержанных россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. При этом из заявления СК следовало, что речь идет о тех же беспорядках, подготовка которых вменяется Сергею Тихановскому. Москва объясняла появление россиян в Минске тем, что задержанные отправлялись транзитом в Стамбул и опоздали на рейс.

МИД Беларуси передал списки задержанных Украине на предмет их участия в боевых действиях на Донбассе. Вскоре Украина потребовала выдачи 28 из 33 задержанных.

Президент России Владимир Путин собрал Совет безопасности России, где задержание россиян в Беларуси назвали безосновательным и выразили надежду на их скорое освобождение. Вскоре задержанные были переданы российской стороне.

К тому времени сам Бакунович и его коллеги по минской эпопее уже не работали в ЧВК Вагнера, пишет «Досье». Что с ним стало после возвращения в РФ, неизвестно.

— Центр «Досье» направил запрос в КГБ Республики Беларусь с просьбой рассказать о судьбе Бакуновича. Впрочем, мы понимаем безнадежность этой формальности, — говорится в материале.

По словам журналистов, они не отправляли запросы в Следственный комитет РФ, так как «его позиция и так понятна». Еще в 2019 году «Новая газета» обращалась в российские правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в связи с убийством, однако получила отказ.

Сейчас жалоба на действия российского правосудия ожидает рассмотрения в Европейском суде по правам человека.

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