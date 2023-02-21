Джо Байден прибыл в Варшаву 21.02.2023, 8:18

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Стала известна подробная программа визита.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл в cтолицу Польши Варшаву.

Как сообщает TVP, поезд с американским президентом ночью прибыл в польский Пшемысль. Кортеж президента выдвинулся в аэропорт Ясенка под Жешувом, после чего Джо Байден отправился в Варшаву на борту Air Force 1.

Самолет с президентом США на борту после 01.00 (по минскому времени) приземлился в аэропорту Окенце в Варшаве. Незадолго до полуночи президентская колонна прибыла в отель Marriott в центре польской столицы.

Как известно, встреча американского лидера с президентом Польши Анджеем Дудой должна пройти сегодня в 15:00 (по минскому времени). После переговоров они должны выступить с заявлениями. Уже в 19:30 Джо Байден планирует выступить с речью в садах королевского дворца, у террасы Аркады Кубицкого.

В среду, 22 февраля, Байден примет участие во внеочередном саммите Бухарестской девятки (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия) и встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент США пробудет в Польше до 22 февраля. Изначально в Белом доме сообщали, что он не собирается посещать другие страны, однако 20 февраля он неожиданно прибыл в Киев.

В столице Украины Байден встретился с президентом Владимиром Зеленским и анонсировал передачу Украине вооружения.

Это был первый визит президента Соединеных Штатов в Украину за почти 15 лет. Байден пробыл в Киеве около шести часов, после чего отправился в Польшу.

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