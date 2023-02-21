Рассекречены документы Кремля о присоединении Беларуси к 2030 году 6 21.02.2023, 9:45

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В расследовании участвовали журналисты из Süddeutsche Zeitung, Independent, Delfi и других авторитетных изданий.

Журналисты получили доступ к внутреннему документу российских властей под названием «Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси», согласно которому Россия собирается к 2030 году оккупировать Беларусь. В расследовании участвовал консорциум журналистов из Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Yahoo News, Delfi Eesti, центра «Досье», Expressen, Independent, Frontstory, Белорусского центра расследований и VSquare, сообщает «Новая газета».

Документ датируется летом 2021 года и содержит 17 страниц. В нем перечислены политические, оборонные, торговые и социальные цели российских властей в Беларуси. Они разделены на три категории — краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и дальнесрочные (2030 год).

В документе рассмотрено все, что связано с объединением стран, утверждают журналисты. Например, в нем говорится, что реформа Конституции, которую приняли в Беларуси в феврале 2022 года, должна быть завершена в соответствии с российскими интересами, а законы страны — «гармонизированы» с законами РФ.

Еще одной целью является «обеспечение преобладающего влияния Российской Федерации в области социальной политики, торговли, экономики, науки, образования и культуры».

Помимо этого, российские власти собираются упростить процедуру выдачи российских паспортов белорусским гражданам «в целях создания прослойки россиян, заинтересованных в интеграции, и бизнес-кругов, ориентированных на российский рынок» — такую стратегию они использовали в Южной Осетии, Абхазии, а также в оккупированной части Украины. Также к 2030 году планируется открыть в Беларуси пункты сдачи ЕГЭ.

Внешние эксперты, также изучившие документ, считают его подлинным. «По своей внешней форме документ напоминает стандартный документ российской бюрократии или политического управления», — сказал заместитель директора Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Мартин Краг.

Такое же мнение выразили представители западных спецслужб, которым журналисты показали документ. «Содержание документа абсолютно правдоподобно и соответствует тому, что мы также видим», — прокомментировал неназванный сотрудник разведки.

«Цели России в отношении Беларуси те же, что и в отношении Украины. Только в Беларуси она полагается на принуждение, а не на войну. Ее конечной целью по-прежнему является массовая инкорпорация», — заявил Майкл Карпентер, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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