закрыть
21 февраля 2023, вторник, 10:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рассекречены документы Кремля о присоединении Беларуси к 2030 году

6
  • 21.02.2023, 9:45
  • 10,254
Рассекречены документы Кремля о присоединении Беларуси к 2030 году

В расследовании участвовали журналисты из Süddeutsche Zeitung, Independent, Delfi и других авторитетных изданий.

Журналисты получили доступ к внутреннему документу российских властей под названием «Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси», согласно которому Россия собирается к 2030 году оккупировать Беларусь. В расследовании участвовал консорциум журналистов из Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Yahoo News, Delfi Eesti, центра «Досье», Expressen, Independent, Frontstory, Белорусского центра расследований и VSquare, сообщает «Новая газета».

Документ датируется летом 2021 года и содержит 17 страниц. В нем перечислены политические, оборонные, торговые и социальные цели российских властей в Беларуси. Они разделены на три категории — краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и дальнесрочные (2030 год).

В документе рассмотрено все, что связано с объединением стран, утверждают журналисты. Например, в нем говорится, что реформа Конституции, которую приняли в Беларуси в феврале 2022 года, должна быть завершена в соответствии с российскими интересами, а законы страны — «гармонизированы» с законами РФ.

Еще одной целью является «обеспечение преобладающего влияния Российской Федерации в области социальной политики, торговли, экономики, науки, образования и культуры».

Помимо этого, российские власти собираются упростить процедуру выдачи российских паспортов белорусским гражданам «в целях создания прослойки россиян, заинтересованных в интеграции, и бизнес-кругов, ориентированных на российский рынок» — такую стратегию они использовали в Южной Осетии, Абхазии, а также в оккупированной части Украины. Также к 2030 году планируется открыть в Беларуси пункты сдачи ЕГЭ.

Внешние эксперты, также изучившие документ, считают его подлинным. «По своей внешней форме документ напоминает стандартный документ российской бюрократии или политического управления», — сказал заместитель директора Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Мартин Краг.

Такое же мнение выразили представители западных спецслужб, которым журналисты показали документ. «Содержание документа абсолютно правдоподобно и соответствует тому, что мы также видим», — прокомментировал неназванный сотрудник разведки.

«Цели России в отношении Беларуси те же, что и в отношении Украины. Только в Беларуси она полагается на принуждение, а не на войну. Ее конечной целью по-прежнему является массовая инкорпорация», — заявил Майкл Карпентер, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко
Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса    Артем Черников
Лекция про любовь в колхозном клубе
Лекция про любовь в колхозном клубе Ирина Халип