Польша готова полностью закрыть границу с Беларусью 1 21.02.2023, 11:21

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Фото: EPA

Варшава рассматривает такой вариант развития событий.

Польша готова к полному закрытию движения через границу с Беларусью, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире «Польского радио».

«Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий», — сказал представитель польской дипломатии.

«Мы не принимаем такие решения исключительно опираясь на политические факторы. Мы понимаем, что есть перевозчики и товары, которые можно перевозить через границу. И они этим пользуются. Но если наши анализы покажут, что есть растущая угроза для безопасности, то такие решения могут быть приняты», — пояснил он.

Как писал сайт Charter97.org, с сегодняшнего дня Польша ограничивает движение для белорусских фур в пункте пропуска «Кукурыки-Козловичи».

Ограничения вводятся с 19:00 по Варшаве (21:00 по Минску) 21 февраля и будут действовать до тех пор, пока режим Лукашенко не снимет ограничения для польских грузоперевозчиков.

Отметим, что «Кукурыки-Козловичи» оставались последним пунктом пропуска, где водители фур могли пересечь границу Беларуси и Польши.

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