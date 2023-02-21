«Ник и Майк»: Граница готова к закрытию 21.02.2023, 11:54

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Польша продемонстрировала продуманную стратегию давления.

Telegram-канал «Ник и Майк» отреагировал на заявление МИД Польши о том, что Варшава рассматривает вариант полного закрытия границыс Беларусью:

— Граница готова к закрытию. То, что делает сейчас польская сторона, является продуманной стратегией реагирования и давления, а не хаотичными движениями. Граница будет перекрыта полностью, если:

1. Хунта не остановится в своих «мерах реагирования» — сокращение количества консулов, искусственные ограничения на границе;

2. Хунта присоединится к активным боевым действиям (сухопутная операция или новые массовые обстрелы).

Заявление польского МИД является последним предупреждением.

Частично хунта понимает эти шаги, даже попыталась откупиться нелегальными мигрантами, которых наконец заметила милиция у себя под носом. Но мигранты были важны в 2021 году. Сейчас ситуация иная.

Заявление также адресовано России и Китаю. Причем, больше даже Китаю. Чтобы «мирные инициативы» с учетом интересов Кремля были отброшены, а давление на двух агрессоров усилено.

Как писал сайт Charter97.org, с сегодняшнего дня Польша ограничивает движение для белорусских фур в пункте пропуска «Кукурыки-Козловичи».

Ограничения вводятся с 19:00 по Варшаве (21:00 по Минску) 21 февраля и будут действовать до тех пор, пока режим Лукашенко не снимет ограничения для польских грузоперевозчиков.

Отметим, что «Кукурыки-Козловичи» оставались последним пунктом пропуска, где водители фур могли пересечь границу Беларуси и Польши.

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