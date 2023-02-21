Белорусы, которые сбежали из-под носа КГБ и ГУБОПиКа, напишут книгу 2 21.02.2023, 13:25

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Отец и сын Кузнечики полтора года жили в посольстве Швеции в Минске.

Латвия предоставила статус беженцев Виталию Кузнечику и его сыну Владиславу. Об этом пишет «Народная Воля» со слов адвоката белорусов, которые полтора года жили в посольстве Швеции в Минске.

В 2020 году витебчане Кузнечики участвовали в акциях протеста. Под угрозой задержания они перебрались через забор шведского посольства и остались на его территории. В июне 2021-го стало известно, что им удалось покинуть территорию Беларуси и попасть в Латвию.

«Не так давно Виталий и Владислав получили статус беженцев и теперь будут решать, что им делать дальше. Они довольно долго ждали получения этого статуса, процедуру затянули, хотя, как мне кажется, там и так все было понятно», — говорит их адвокат Вадим Дроздов.

Полученный статус позволяет Кузнечикам перемещаться по всей Европе. Ранее они не могли покинуть территорию Латвии и даже съездить в соседние Литву или Эстонию. Теперь Кузнечики получат проездной документ и разрешение на работу.

Также отец и сын Кузнечики планируют написать книгу о своих «приключениях» за последние два года. «Виталий и Владислав постоянно вели дневник, записывали все то, что с ними происходило ежедневно, а теперь у них есть желание все это литературно оформить и издать книгу», — отмечает адвокат.

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