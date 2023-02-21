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Путин: РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

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  • 21.02.2023, 14:01
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Путин: РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

Также глава Кремля призвал быть готовыми к ядерным испытаниям.

Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружения. Об этом заявил глава Кремля Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию.

«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», — сказал он.

Такое решение он аргументировал тем, что США и НАТО оказывают поддержку Украине, а также заявляют о желании нанести стратегическое поражение России.

Также глава Кремля заявил, что «в Вашингтоне задумываются об испытаниях ядерного оружия», и тогда их проведет и Москва.

«Минобороны и Росатом должны подготовиться к проведению ядерных испытаний при необходимости, но первой Россия их проводить не будет», — заявил Путин.

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