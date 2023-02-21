СМИ: Китай захватил стратегический российский рынок 5 21.02.2023, 15:10

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Компании из КНР активно теснят российских производителей

Китайские бренды окончательно захватили российский рынок грузовиков — теперь на их долю приходится больше половины рынка, при этом она может продолжить расти в ближайшее время. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Автостат» и экспертов рынка.

По итогам января 2023 года доля китайских брендов на российском рынке составила 56%, достигнув абсолютного рекорда. Китайские компании уже не только заняли опустевшую нишу после исхода западных брендов, но и активно теснят российских производителей, отжимая их долю рынка, следует из аналитики «Автостата». Лидером рынка на начало 2023 года стал китайский бренд Sitrak вместе с его моделью грузовика C7H (выпускает тягачи и самосвалы): по итогам января компания продала 372 машины.

«По сравнению с российскими и белорусскими производителями китайцы выигрывают по цене, качеству сборки и уровню технологичности. Соответственно, КамАЗ и МАЗ теряют свою долю рынка в пользу китайских автомобилей», — заявил изданию директор департамента по выкупу автомобилей «Автоспеццентра» и «Автодома» Владимир Желобов.

Российский КамАЗ оказался только на втором месте, реализовав 168 машин серии 43118, замыкает тройку еще один китайский бренд — Shacman с моделью SX3258, которых в январе было продано 151 штука. По итогам 2022 года китайские бренды впервые в истории захватили больше половины российского рынка: на них пришлось 52%, при этом абсолютным лидером по росту числа продаж стал бренд Sitrak, который до 2022 года вообще не был представлен в России. По итогам 2022 года его доля составила 15%. Компания выпускает грузовики на базе технологий европейского бренда MAN.

Невзирая на сокращение конкуренции с западными компаниями по итогам января 2023 года доля КамАЗа рухнула с 37% до 26% — теперь компания проигрывает конкуренцию китайским брендам. Продажи российского концерна упали на 24,2%, до 1,8 тысячи машин. Однако российские компании не паникуют из-за потери доли рынка в пользу китайских конкурентов. Представитель КамАЗа заявил изданию, что снижение доли обусловлено подсчетом статистики «Автостата», который не учитывает поставки грузовиков по государственным заказам, а также поставки на «новые территории». В концерне отмечают, что производство не падает.

Китайские бренды активно захватывают российский рынок весь 2022 год. Уже летом, практически сразу после массового исхода западных брендов, доля китайских грузовиков на российском рынке превысила российские компании и достигла 44%. В дальнейшем китайские компании только наращивали свои доли.

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