Байден выступил с исторической речью в Варшаве: главное 4 21.02.2023, 21:00

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Президент США поддержал белорусов, Украину и пригрозил Путину.

Президент США Джо Байден 21 февраля выступил в Варшаве. Трансляцию вел Белый дом.

Свое выступление Джо Байден ожидаемо посвятил войне в Украине. Он упомянул свой недавний визит в Киев и встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден вспомнил начало российского вторжения, отметив, что ожидания президента России Владимира Путина не оправдались.

— Год назад мир готовился к падению Киева. Что ж, я только что прибыл из Киева и могу сообщить, этого не случилось, — начал свое выступление Байден.

О единстве западных стран

Американский президент подчеркнул, что за год войны Кремлю так и не удалось нарушить согласие среди западной коалиции, а военная и гуманитарная помощь Украине продолжает поступать.

— Путин думал, что демократия слаба, но вместо этого он натолкнулся на железную волю свободных стран. Он натолкнулся на мужественного человека в лице президента Зеленского. (…) Война продолжается уже год, и Путин до сих пор думает, что мы перестанем поддерживать Украину, что мы не сможем долго сохранять свое единство. Но наша поддержка Украины не прекратится ни на секунду. (…) Путин хочет захватить новые земли, но любовь украинцев к своей стране все равно победит. Сегодня на кону стоит свобода.

О россиянах

Байден также обратился к россиянам. Он подчеркнул, что США и страны Европы «не хотят уничтожить или взять под контроль Россию».

— Запад не собирается нападать на Россию, как заявляет Путин. А миллионы россиян хотят жить в мире с соседями. Эта война никогда не была необходимостью, это трагедия. Путин выбрал эту войну. Каждый новый день войны — это его выбор. Он может остановить ее своим словом. Но Украина не может просто перестать защищаться, поэтому мы вместе должны обеспечить ее обороноспособность, поэтому коалиция поставляет ей артиллерию, танки и ПВО.

О Беларуси

Упомянул американский президент и Беларусь. Он подчеркнул сложный путь к независимости, который прошла Польша, отметил «народ Беларуси, который продолжается сражаться за свою демократию» и граждан Молдовы, которые «проявляют решительность» и хотят «быть свободными».

О Путине

По словам Байдена, невозможно умиротворить агрессора и его аппетит к власти.

— Мы (Запад — Прим. ред.) говорим ему (Путину — Прим. ред.): нет, нет и нет. Нет, вы не захватите мою страну, не отнимет мою свободу, не отнимет мое будущее. Диктатор, который стремится возродить империю, никогда не преодолеет любовь народа к свободе, а Украина никогда не станет жертвой России. Никогда, — заявил президент США.

О санкциях

Байден пообещал привлечь к ответственности всех, кто совершал военные преступления на территории Украины, поблагодарил Польшу, которая приняла украинских беженцев и заявил, что США введет новые санкции против России на этой неделе:

— Мы делаем все необходимое, чтобы Россия заплатила высокую цену, — сказал американский лидер.

О НАТО

Он также напомнил, что если Россия нападет на одну из стран НАТО, то это будет расценено как нападение на весь альянс.

— Нападение на одну страну НАТО будет нападением на все НАТО. Путин должен это знать. Это священно

О свободе

Свою речь Байден завершил рассуждением о ценности свободы:

— Нет более высокого устремления, чем свобода. Америка знает это — и вы это знаете. Все, что мы делаем сейчас, мы делаем для того, чтобы это знали наши дети и внуки. Мы на стороне света, а не тьмы. Освобождения, а не угнетения. Свободы, а не рабства.

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