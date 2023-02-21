МИД Грузии жестко отреагировал на встречу Лукашенко с главой самопровозглашенной Абхазии 21.02.2023, 21:40

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Акция самозванцев грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Министерство иностранных дел Грузии осудило встречу Александра Лукашенко с главой самопровозглашенной Абхазии Асланом Бжанией, который приехал в Минск 21 февраля.

«Упомянутая акция грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ и представляет собой попытку узаконить российский оккупационный режим», — сообщается в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Грузии также призвали Александра Лукашенко «прекратить предпринимать действия, противоречащие основополагающим принципам и нормам международного права».

Напомним, в августе 2008 года, после войны между Россией и Грузией, Александр Лукашенко встречался с президентами двух самопровозглашенных республик — Южной Осетии и Абхазии — в Сочи. Однако впоследствии Беларусь так и не признала их независимость.

28 сентября 2022 года он неожиданно приехал в Абхазию и встретился с главой самопровозглашенной республики Асланом Бжания.

В связи с визитом Лукашенко в Абхазию в МИД Грузии вызвали посла Беларуси в этой стране Анатолия Лиса. От него потребовали разъяснений. Тбилиси также призвал Минск уважать суверенитет и территориальную целостность суверенного государства в его признанных границах и не предпринимать действий, противоречащих основополагающим принципам международного права.

21 февраля 2023 года Аслан Бжания встречался с Александром Лукашенко уже в Минске. Они обсудили двусторонние отношения.

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