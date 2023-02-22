Россия провалила испытания «Сармата» во время визита Байдена в Киев

Россия провалила испытания «Сармата» во время визита Байдена в Киев10
- 22.02.2023, 8:06
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Запуск оказался неудачным.
Во время визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля Россия провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Запуск оказался неудачным.
Об этом сообщает CNN.
По данным источников телеканала, Россия заранее оповестила США об испытании, и Соединенные Штаты не рассматривают его как шаг в сторону эскалации напряжения.
Испытание тяжелой ракеты «Сармат», по всей видимости, провалилось. Россия уже проводила успешные испытания этой ракеты, и если бы удалось и это, то, по мнению американских официальных лиц, президент России Владимир Путин подчеркнул бы это в обращении к Федеральному собранию во вторник.
Исторический визит Джо Байдена в Киев 20 февраля стал первым приездом президента США в Украину за 15 лет.
Байден объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с президентом Владимиром Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.