В Украине ликвидировали «вагнеровца» Дуракова 8 22.02.2023, 8:38

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До войны он находился в колонии с целым «букетом» статей.

Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов. На этот раз в список «досрочно амнистированных» попал «вагнеровец» Сергей Дураков.

Как сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» со ссылкой Дуракова завербовали в колонии, ведь тот имел боевой опыт в Чечне. Он сидел за пьяное вождение, кражу, пытки с особой жестокостью, разбой, ограбление и убийство.

«Записался в ЧВК «Дембель» («Вагнер») и наконец амнистировался досрочно», - отметил «Штирлиц».

Дуракова ликвидировали под Бахмутом Донецкой области. «Вагнер» посмертно наградил его своими наградами.

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