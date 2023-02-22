В Украине ликвидировали «вагнеровца» Дуракова

В Украине ликвидировали «вагнеровца» Дуракова8
- 22.02.2023, 8:38
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До войны он находился в колонии с целым «букетом» статей.
Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов. На этот раз в список «досрочно амнистированных» попал «вагнеровец» Сергей Дураков.
Как сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» со ссылкой Дуракова завербовали в колонии, ведь тот имел боевой опыт в Чечне. Он сидел за пьяное вождение, кражу, пытки с особой жестокостью, разбой, ограбление и убийство.
«Записался в ЧВК «Дембель» («Вагнер») и наконец амнистировался досрочно», - отметил «Штирлиц».
Дуракова ликвидировали под Бахмутом Донецкой области. «Вагнер» посмертно наградил его своими наградами.