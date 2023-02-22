В оккупированном Мариуполе прогремели 11 мощных взрывов 22.02.2023, 9:08

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Уничтожены два крупных скопления войск РФ.

Вечером во вторник, 21 февраля, в оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Предварительно есть информация о двух попаданиях.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

«Мариуполь. Слышны взрывы. Пока известно об 11 взрывах в оккупированном Россией городе. Предварительно есть информация о двух попаданиях — в районе АС-2 ( Центральный район) и Состояние-3000 (Кальмиусский район). По всей вероятности, в местах скопления враждебной силы», — говорится в сообщении.

В мэрии сообщили, что первый взрыв в Мариуполе раздался в 22:33.

По данным горсовета, после взрывов в Центральном и Левобережном районах города возникли проблемы со светом и связью.

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