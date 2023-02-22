Фельдшер «скорой помощи» жестко высказался о первой помощи пострадавшим в ДТП под Смолевичами 1 22.02.2023, 11:26

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По мнению медика, если человек «переломан», очевидцам его нельзя трогать.

«Какого ... гражданские вообще вмешались в происшествие, в котором ни ... не понимают. Какого гражданские вообще оценивают состояние пострадавших, не имея на это ни знаний, ни опыта, ни умений. Вы хоть понимаете, что вы творите в этот момент?» — фельдшер «скорой помощи» Владимир Макаренко записал видео после прочтения статьи о том, как очевидцы вели себя в первые минуты после страшной аварии в Смолевичах.

В статье упоминается, что жители садового товарищества «Зодиак» оказывали помощь пострадавшим в ДТП и отправляли их в больницу на машинах, пишет ex-press.by.

Макаренко жестко раскритиковал действия очевидцев и спасателей, которые перемещали людей с переломами:

— Все службы экстренной медицины были оповещены. На это место двигались три бригады из Жодино, две бригады из Смолевичей, бригада из Сенницы, из Червеня и еще дополнительно готовили бригады при необходимости.

Бригады забрали 6 человек, 4 отправили местные жители. Когда бригада забирает человека, она сообщает диспетчеру степень тяжести, а ему говорят, куда его везти. Когда бригада говорит: «У меня крайне тяжелый пациент, диспетчер говорит — вези в ближайшую, в Смолевичи.

В Смолевичах в реанимации 6 коек. А еще четырех доставили вы, представители садового товарищества, на чужих машинах. Так вот, когда бригада привозит в больницу седьмого, а на него нужна реанимация или свободный хирург, оказывается, что их нет. Представляете себе, возможности больницы ограничены.

Скорой бы сказали — в Смолевичах нет места, у вас не крайне тяжелый пациент, везите его в Боровляны. Это называется медицинская сортировка.

По мнению медика, если человек «переломан», его нельзя трогать:

— Кто бы отвечал, если бы пострадавший, которого отправили местные жители, умер по дороге? Знаете ли вы, что это непреднамеренное убийство?

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