В Беларуси мобилизуют пограничников

В Беларуси мобилизуют пограничников9
- 22.02.2023, 11:51
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Об этом сообщил Госпогранкомитет.
Двухнедельные «плановые учения» проходят в органах пограничной службы. Как сообщили в Государственном пограничном комитете, мероприятия начались еще 17 февраля.
Цель учений - «проверка готовности частей к практическим действиям по развертыванию и функционированию пунктов управления вне мест постоянной дислокации».
Основными задачами являются «совершенствование боевой и мобилизационной готовности территориальных органов пограничной службы, повышение уровня готовности звена оперативного управления руководить штатными и приданными подразделениями в различных условиях».