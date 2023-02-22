В Беларуси мобилизуют пограничников 9 22.02.2023, 11:51

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Об этом сообщил Госпогранкомитет.

Двухнедельные «плановые учения» проходят в органах пограничной службы. Как сообщили в Государственном пограничном комитете, мероприятия начались еще 17 февраля.

Цель учений - «проверка готовности частей к практическим действиям по развертыванию и функционированию пунктов управления вне мест постоянной дислокации».

Основными задачами являются «совершенствование боевой и мобилизационной готовности территориальных органов пограничной службы, повышение уровня готовности звена оперативного управления руководить штатными и приданными подразделениями в различных условиях».

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