В Германии археологи обнаружили остатки римских военных лагерей и «металлургического завода» 22.02.2023, 12:22

Впервые признаки подземных объектов обнаружили по серии следов от посевов.

Археологи из Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете обнаружили два римских военных лагеря вблизи города Бад-Эмс в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии.

Площадь военного лагеря 19,7 акра, и он мог вместить до 3 000 солдат гарнизона, живших в палатках во время оккупации лагеря, пишет HeritageDaily (перевод - «Фокус»).

Внутри находится здание, состоящее из склада и амбара. Ее задумывали как крепкое сооружение, однако следы горения свидетельствуют о том, что объект использовали лишь несколько лет и так и не достроили полностью.

Исследователи также обнаружили второй лагерь на расстоянии около 2 км на противоположном участке долины Гемсбах, который имеет оборонительное сооружение из заостренных деревянных кольев, окруженное сужающимся рвом по периметру.

Место второго лагеря впервые исследовали в 1897 году, тогда обнаружили следы обработанной серебряной руды, фундаменты стен и металлические отходы. Это позволило предположить, что здесь когда-то находился своеобразный римский металлургический завод.

Новые раскопки установили, что вероятная печь действительно была в сторожевой башне, которая принадлежала к небольшому военному лагерю, что мог содержать гарнизон из около 40 солдат.

В своих трудах римский историк Тацит описывает, как римский наместник Курций Руф потерпел неудачу в попытке добывать серебряную руду в этом районе около 47 года н.э., возможно из-за того, что прибыль от добычи серебра была слишком низкой, чтобы оправдать все работы.

Также археологи подтвердили исторический нарратив открытием системы шахт-тоннелей для разведывательной добычи. Тоннель всего на несколько метров не доходит до прохода Бад-Эмс, большого месторождения, которое в современном мире дало 200 тонн серебра.

Близость лагерей к шахте позволяет предположить, что они были построены для обеспечения безопасности горных работ в регионе, но после того, как добыча прекратилась, лагеря сожгли, а солдат разместили в других местах.

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