Польский ультиматум для Лукашенко: закроет ли Варшава границы 5 22.02.2023, 12:23

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Мнения экспертов.

Польша готова к полному закрытию движения через границу с Беларусью , заявил замминистра иностранных дел страны Павел Яблоньский. C 21 февраля Варшава закрыла пункт пропуска «Кукурыки-Козловичи» для белорусских фур. Ранее белорусский режим ввел ограничения для польских грузоперевозчиков. Польша же изначально закрыла переход в Бобровниках, реагируя на жесткий приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту.

Что думают эксперты о жестких шагах Варшавы? Сайт Charter97.org собрал мнения экспертов.

Политолог Александр Фридман считает, что Польша дала однозначный сигнал Лукашенко:

— Приговор Анджею Почобуту — это откровенный плевок в адрес Польши, в связи с чем будут приниматься соответствующие решения.

Политолог отмечает, что меры, которые принимает Литва и Польша, болезненны для Лукашенко с двух сторон: экономической и с точки зрения настроения населения.

— Когда закрываются границы, это неприятно в том числе для людей, которые находятся в Беларуси: они понимают, что может наступить момент, когда границы будут закрыты полностью, и покинуть Беларусь в западном направлении будет невозможно.

Обозреватель польского издания Rzeczpospolita Руслан Шошин считает, что к ограничительным действиям на границе может присоединиться Литва и Латвия:

— Общая политические атмосфера, вызванная российской агрессией в Украине, и соучастие в этом режима Лукашенко будет способствовать таким решениям. Решениям катастрофическим для экономики Беларуси, так как закрытие западной границы означало бы полную зависимость от российского и китайского рынков.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский видит в решении Варшавы действенный шаг:

— Перекрывается еще один канал попыток торговли Европы с Беларусью в обход санкций. Как это отразится на простых гражданах, время покажет, но в плане экономического давления на режим — это достаточно действенный шаг.

Брестчанин, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо считает, что Польша закрывает лазейку для «кошельков Лукашенко»:

— Да, Польша мощно бьет по самому Лукашенко и его прихлебателям. Удар по «серым схемам», которые работают в обход санкций. Простой пример: с осени прошлого года в белорусских магазинах заметили польские яблоки. Санкции работают и в Беларусь официально они не могут поставляться. Тем не менее, они есть на прилавках магазинов под видом белорусских, но это явно польские фрукты. Брестчанин польские яблоки не спутает ни с какими другими.

Это говорит о том, что работают «серые схемы» контрабанды фруктов и овощей. Часть из них оседает в Беларуси, а большая часть — идет в Россию. На них наживаются олигархи, которые находятся при Лукашенко, его «кошельки». Вот они-то и останутся без дополнительного дохода в сотни миллионов долларов в год.

Закрытие границ приведет к ликвидации контрабанды как яблок, так и сигарет. Ни для кого не секрет, что контрабанда сигарет — теневой бизнес «кошельков Лукашенко». Это очень хорошая поддержка режима, которой придет конец. Закрытие пунктов пропуска, если и не полностью лишит их заработка, но большого куска точно. Это болезненный удар.

Экс-сотрудник администрации Лукашенко Анатолий Котов называет закрытие грузового сообщения со стороны Варшавы ультиматумом:

— Опыт работы поляков за это время с белорусской стороной демонстрирует, что такие жесткие ходы работают. Угроза перекрыть транзит в 2021 году остановила массовый миграционный штурм границы.

Дойдет ли до полного закрытия границы? Telegram-канал «Ник и Майк» считает, что есть два варианта, при которых Польша пойдет на такой шаг:

— Граница готова к закрытию. То, что делает сейчас польская сторона, является продуманной стратегией реагирования и давления, а не хаотичными движениями. Граница будет перекрыта полностью, если:

1. Хунта не остановится в своих «мерах реагирования» — сокращение количества консулов, искусственные ограничения на границе;

2. Хунта присоединится к активным боевым действиям (сухопутная операция или новые массовые обстрелы).

Заявление польского МИД является последним предупреждением.

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