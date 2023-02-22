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Медведев после выступления Путина: Россию порвут на части

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  • 22.02.2023, 12:37
  • 14,426
Медведев после выступления Путина: Россию порвут на части

Замглавы Совбеза РФ озвучил свой прогноз.

Проигрыш Российской Федерации в войне против Украины приведет к ее краху, потому что ее просто разорвут.

«Если Россия остановит СВО (так россияне называют войну против Украины – ред.), не добившись победы, – России не будет, ее порвут на части», - заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале после выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.

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