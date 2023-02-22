Медведев после выступления Путина: Россию порвут на части

Медведев после выступления Путина: Россию порвут на части13
- 22.02.2023, 12:37
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Замглавы Совбеза РФ озвучил свой прогноз.
Проигрыш Российской Федерации в войне против Украины приведет к ее краху, потому что ее просто разорвут.
«Если Россия остановит СВО (так россияне называют войну против Украины – ред.), не добившись победы, – России не будет, ее порвут на части», - заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале после выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.