Евросоюз согласовал продление санкций против Лукашенко 2 22.02.2023, 13:47

5,212

Заморозка активов затронет и окружение диктатора.

Послы стран Евросоюза при Евросовете согласовали продление санкций против Александра Лукашенко и его окружения на один год. Об этом сообщил журналист RFE/RL Рикард Йозвяк. Речь идет о визовых ограничениях и заморозки активов.

«Послы ЕС сейчас согласовали продление на один год визового запрета и заморозки активов 195 человек в 34 организаций из Беларуси, включая Лукашенко и его ближний круг», — написал он.

О каких-либо новых санкциях в отношении белорусских властей пока не сообщается. Напомним, ранее стало известно, что сегодня послы ЕС будут обсуждать санкционные меры в отношении Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».