Евросоюз согласовал продление санкций против Лукашенко

Евросоюз согласовал продление санкций против Лукашенко2
- 22.02.2023, 13:47
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Заморозка активов затронет и окружение диктатора.
Послы стран Евросоюза при Евросовете согласовали продление санкций против Александра Лукашенко и его окружения на один год. Об этом сообщил журналист RFE/RL Рикард Йозвяк. Речь идет о визовых ограничениях и заморозки активов.
«Послы ЕС сейчас согласовали продление на один год визового запрета и заморозки активов 195 человек в 34 организаций из Беларуси, включая Лукашенко и его ближний круг», — написал он.
О каких-либо новых санкциях в отношении белорусских властей пока не сообщается. Напомним, ранее стало известно, что сегодня послы ЕС будут обсуждать санкционные меры в отношении Беларуси.