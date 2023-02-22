Снижение требований и рекрутер из РФ: что известно о скрытой мобилизации в Беларуси 3 22.02.2023, 14:26

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Массовые вызовы в военкоматы встревожили белорусов.

Белорусские военкоматы провели масштабные вызовы для якобы уточнения данных. Несмотря на то, что сверка данных должна была уже закончиться, белорусы продолжают массово получать повестки.

В середине февраля стало известно, что на военные сборы вызывали белорусских связистов и пограничников. Вызывают на сборы и офицеров запаса.

Официально мобилизация в Беларуси до сих пор не объявлена, а Минобороны называет мероприятия «плановыми». Однако эксперты видят в этих действиях скрытую мобилизацию.

Сайт Charter97.org посмотрел, что известно на эту тему.

В армию — со второй степенью ожирения и плохим зрением

На военные сборы стали вызывать даже тех, кто никогда не служил в армии, не учился на военных кафедрах и не имеет никаких военных специальностей.

В военкомате Бреста и Брестского района сообщили, что если из-за отсрочек мужчина в армии не служил, но здоров и состоит на воинском учете, его все равно могут призвать на сборы. Несмотря на то, что в армии служат год-полтора, брестский военком считает, что военному делу можно обучить и за месяц.

На сборы, как рассказывают военкомы, могут призвать до 50 лет. Однако требования явиться в военкомат приходят даже тем, кому уже давно за 50.

В конце января Минобороны совместно с Минздравом сообщили о снижении требований к состоянию здоровья всех категорий военнослужащих. Нововведения вступили в силу 4 февраля.

По новым нормам в армию хотят забрать даже белоруса со второй степенью ожирения и плохим зрением. «Сейчас в армию возьмут и с -6 и с почти -8 по зрению. У меня -4,75, и без очков я плохо ориентируюсь в пространстве. Представляю, как видит человек с -7», – возмутился молодой человек.

Также в военкоматах белорусов пытаются вербовать российские военные.

«Майоры первыми пойдут сдаваться ВСУ»

Скрытая мобилизация только усиливает антивоенные настроения среди белорусов.

«Что касается войны в Украине, то есть такое понятие как человеческий принцип. Я много раз ездил туда, а теперь [россияне] проявляют агрессию по отношению к братской стране… Присоединяться к ним у меня нет никакого желания. Даже если бы мне вдруг сказали, что несмотря на то, что я негоден, нужно участвовать в агрессии, а потом меня сделают офицером и исполнится моя мечта, я бы все равно не пошел. Потому что человечность — это главное», — считает белорус, который раньше мечтал о службе в армии.

Белорусский офицер запаса, который сейчас находится на сборах, заявил, что майоры первыми пойдут сдаваться ВСУ.

«Все молодые ребята, все умеют пользоваться интернетом, видели обгоревшие трупы россиян в Украине. Если у кого-то, возможно, раньше были какие-то непонятные желания «побряцать оружием», то сейчас такого желания просто нет», — заявил белорусский военный.

«Эта война не нужна ну вообще никому: срочники мечтают как можно скорее пойти на гражданку, а контрактники просиживают штаны за 1000 рублей, попивая кофеек, просто потому что не могут заработать этих денег вне армии. Офицеры банально некомпетентны. Вся эта система слаба, как соломенный домик», — поделился впечатлениями о службе в армии белорус-срочник.

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