Видеофакт: Зрители массово уходят с митинга-концерта Путина в Лужниках 4 22.02.2023, 15:45

21,498

Российские триколоры бросают на землю.

Зрители стали массово покидать концерт в московских Лужниках, не дожидаясь речи Путина.

Трибуны «Лужников» начали стремительно пустеть в первые минуты митинга-концерта, приуроченного к годовщине начала российского вторжения в Украину, передает телеграм-канал «Можем объяснить». Люди побросали российские флаги и стали уходить со стадиона.

Некоторые зрители из массовки забирают с собой пледы, несмотря на протесты волонтеров. Другие пытаются согреться в туалетах, поскольку на самом стадионе очень холодно. «Я вообще не понимаю — почему Собянин не может провести обогрев на главном стадионе страны. Это издевательство какое-то — тут сидеть и мерзнуть», — возмутилась одна из зрительниц.

Практически все опрошенные корреспондентом заявили, что их заставили прийти на мероприятие. В основном это сотрудники бюджетных учреждений, которых рассаживают по секторам.

Оставшиеся на трибунах зрители ведут себя довольно вяло и не откликаются на лозунги, которые скандируют ведущие. В самом концерте принимают участие давние сторонники российских властей и Владимира Путина — группа «Любэ», актеры Дмитрий Дюжев и Александр Ф.Скляр, группа «Город 312». Также со сцены выступают участники вторжения и родители погибших военных.

Еще один концерт проходит на улице, но людей больше интересует бесплатная греча с тушенкой — за ней выстроилась большая очередь. Еду раздавали и на самом стадионе (на фото — «продуктовый набор» для массовки). В какой-то момент в очереди стали возникать конфликты из-за сосисок в тесте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».