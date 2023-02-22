Европа рассекретила «тайный флот» России 22.02.2023, 16:00

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Начались аресты нефтяных танкеров.

Теневой флот из сотен танкеров, которые усердно собирали российские нефтяники, чтобы возить баррели в обход ограничений Запада, попал на радары европейских властей, сообщает finanz.

20 февраля в Албании, в порту в порту Дуррес на берегу Адриатического мора был арестован танкер под флагом Либерии, который местная полиция подозревает в контрабандной перевозке российской нефти.

Арест - первый с момента вступления в силу эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты их РФ - стал возможен, благодаря данным разведки, которые показали, что судно перелили российскую нефть в одном из греческих портов.

Команду танкера - 22 человека - задержали для следственных действий. Неделей ранее другому танкеру запретили заходить в испанский порт, подозревая его в контрабанде нефтепродуктов, попавших под санкции.

В общей сложности в распоряжении российских нефтяных компаний мог оказаться «теневой флот» размером до 600 судов, из которых порядка 400 - нефтяные танкеры, оценивает сырьевой трейдер Trafigura, в прошлом крупный клиент «Роснефти». Как правило, это старые танкеры, предназначенные к списанию на металлолом: их средний возраст достигает 20 лет.

По крайней мере один владелец таких судов уже идентифицирован властями Евросоюза. Это зарегистрированная в Дубае SUN Ship Managemen, которой государственный «Совкомфлот» передал почти все свои танкеры в апреле 2022 года - в общей сложности почти 100 единиц.

По данным Politico, ЕС рассматривает возможность санкций против компании, обвиняя ее в помощи России с обходом санкций.

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