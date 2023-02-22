ПВО и российские звезды в PRADA: как проходит Z-концерт в Лужниках
- 22.02.2023, 17:00
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Многие зрители покинули концерт до выступления Путина.
В московских Лужниках проходит Z-концерт в поддержку войны в Украине. Telegram-каналы заметили, что возле стадиона находится комплекс ПВО «Панцирь-С1».
Многие зрители покинули концерт до выступления Путина. Российские триколоры, которые раздавали на стадионе, они бросали на землю.
Российские звезды исполнили песню Виктора Цоя «Группа крови». Многие интернет-пользователи пишут, что музыкант «переворачивают в гробу».
Тем временем в Лужниках проходят танцы на костях.— Андрей Пивоваров (@brewerov) February 22, 2023
Хорошо, что Цой этого не видит. pic.twitter.com/Ydimb4Hpda
Музыкант-путинист Олег Газманов пел песню «Господа офицеры» в пуховике люксового бренда PRADA, однако решил заклеить название итальянского модного дома. Его стоимость — более четырех с половиной тысяч долларов.
Сам Путин на концерте рассказывал, что «Родина — это семья». В Сети обращают внимание, что у самого главы Кремля ее фактически нет, ведь он разведен, а дочерей прячет от общественности.