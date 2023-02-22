Медики рассказали о состоянии пяти пострадавших в ДТП под Смолевичами

Медики рассказали о состоянии пяти пострадавших в ДТП под Смолевичами2
- 22.02.2023, 17:55
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Полученные при таком столкновении травмы похожи на взрывные.
Пять человек, пострадавших при столкновении маршрутки и грузовика под Смолевичами, находятся в крайне тяжелом состоянии. Из них трое — в БСМП, двое — в других лечебных учреждениях. Об этом со ссылкой на заместителя главного врача по хирургии БСМП Игоря Шиманского пишут «Минск-Новости».
— Сегодня в БСМП прошел консилиум под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, в ходе которого обсудили дальнейшие обследования и лечение пациентов, включая оперативные вмешательства, — сказал Шиманский. — Сейчас все пятеро пациентов находятся в реанимации. К слову, мы сегодня оперировали пострадавших в этой страшной аварии, завтра им тоже предстоят операции.
По словам медика, у всех пострадавших, которые выжили, имеются сочетанные травмы: черепно-мозговые, брюшной полости, переломы верхних и нижних конечностей.
— Это самая тяжелая категория пациентов, — отметил Шиманский.
Также он пояснил, что полученные при таком страшном лобовом столкновении травмы похожи на взрывные.
— Врачи делают все возможное, чтобы пациенты поправились, — добавил он.
Напомним, 20 февраля в Смолевичском районе столкнулись груженный песком МАЗ и маршрутное такси. В ДТП погибли 11 человек.