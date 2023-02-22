The Moscow Times: Российские элиты устали от войны 22.02.2023, 18:26

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Большинство чиновников и топ-менеджеров бизнеса заинтересованы в скорейшем заключении мирного соглашения.

Пока Путин повторяет, что «все идет по плану», и скандирует «ура» перед массовкой на провоенных митингах, за кирпичными стенами Кремля и заборами рублевских особняков царят отнюдь не победные настроения.

Общий настрой мрачный, сказал The Moscow Times источник, близкий к правительству, для которого год прошел в режиме борьбы за предотвращение экономического коллапса из-за санкций и изоляции экономики.

«Все думают, что власть слишком упряма, — рассказывает собеседник, лично знающий премьер-министра Михаила Мишустина. — Есть большая группа людей у власти, которая считает, что нужна только победа, другие варианты неприемлемы. При этом они не могут объяснить, что такое победа, кроме как возможность доехать до Киева, не пересекая границ».

Издание поговорило с более чем дюжиной высокопоставленных российских чиновников в преддверии первого после начала войны обращения Владимира Путина к нации, чтобы оценить настроения в Москве накануне годовщины вторжения в Украину.

По слова источников, настроения в элите значительно изменились с начала войны. После первоначального шока большинство опрошенных смирились с военным положением. Хотя есть и недовольные: часть из них считают нападение на Украину ошибкой, другие наоборот хотят от Кремля большей решительности.

Большинство чиновников и топ-менеджеров бизнеса, по словам источника в правительстве, заинтересованы в скорейшем заключении мирного соглашения. «Все устали», — объясняет он.

Но вместе с «партией мира» набирает силу и партия войны, разочарованная отсутствием побед. Если первые недовольны упрямством Кремля, то вторые, наоборот, требуют более жесткого подхода.

«Мы в состоянии войны или нет? Если да, то почему мы так спокойно относимся к поставкам оружия Украине, визиту [президента США Джо] Байдена и других политиков в Киев? Где жесткая реакция?» — заявил высокопоставленный кремлевский чиновник в разговоре с изданием.

«Проблема в том, что мы нерешительны, непоследовательны, и наш лидер не может сказать нам, что делать», - согласен один из бывших чиновников Кремля. Визит президента США Джо Байдена в Киев накануне послания Путина он считает эскалацией и попыткой повлиять на российского президента.

Ситуация осложняется тем, что за год у России нет никаких явных политических или военных достижений, продолжает источник: «Побед нет. Мы не ответили ни за [атаку] Крымского моста, ни за разрушение газопровода «Северный поток», — сказал он.

Жизнь под санкциями вынуждает каждого члена элиты «пересмотреть подход к жизни», говорит действующий чиновник Кремля.

«Больше не получится уехать в отпуск в Монако или спокойно пожить на вилле в Испании, иногда возвращаясь в Москву, чтобы прогуляться по центру и заглянуть в бутик Louis Vuitton», - описывает ситуацию он.

Несмотря на очевидные неудобства, большинство опрошенных представителей российской политической и деловой элиты привыкли к новым условиям. «Жить можно, — сказал изданию высокопоставленный деятель прокремлевской партии «Единая Россия». — Шок прошел. Назад пути нет. Мы должны победить».

Другой представитель «Единой России» сказал, что его огорчает невозможность отдыхать на европейских курортах. Но он отметил, что вполне доволен отпуском в Индии, куда ездил в ноябре с семьей. «Я пытаюсь вспомнить, чего я был лишен после начала войны и чего мне не хватает. Ничего не приходит в голову», — говорит он.

Обращение Путина к Федеральному собранию — первое после начала войны — собеседники издания считают началом его кампании переизбрания перед президентскими выборами, которые должны пройти в 2024 году. «Очевидно, что Путин будет строить свою кампанию на патриотизме и традиционных ценностях, но с такой ситуацией на фронте это будет непросто», — сказал представитель Кремля, знакомый с ходом подготовки выступления Путина.

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