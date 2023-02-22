На чьей стороне играет Китай? 1 22.02.2023, 18:27

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Война в Украине изменила отношения Кремля и Пекина.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности 20 февраля заявил, что Россия должна прекратить огонь и сесть за стол переговоров с Украиной «как можно быстрее». При этом КНР активно скупает российскую нефть и газ, а также продает РФ микрочипы и другие товары, которые можно использовать в военных целях.

Несмотря на попытки снизить напряженность в отношениях с Западом и укрепить позиции в Европе, Пекин продолжает заигрывать с Москвой. 21 февраля в столицу РФ приехал глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. «Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания в переменчивой международной ситуации», — заявил китайский дипломат во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

США всерьез обеспокоены тем, что Китай может передать оружие РФ. Однако Пекин уверяет, что не будет этого делать и готовит «мирный план», который хочет предложить России и Украине.

Сайт Charter97.org попытался разобраться, на чьей стороне играет Китай.

Пекин поддерживает санкции

Пекин опасается вторичных санкций США и соблюдает ограничительные меры, введенные против РФ. Так китайские власти присоединились к санкциям Запада в отношении российских банков. Также Пекин поддержал международные санкции против российской авиации. Еще с мая 2022 года в КНР не пускают самолеты РФ, имеющие двойную регистрацию. Китайское небо закрыли для сотен российских самолетов.

Можно сказать, что в Поднебесной на самом деле решили вынести пользу от международных санкций, наложенных на путинский режим. По итогам января 2023 года доля китайских брендов на российском рынке составила 56%, достигнув абсолютного рекорда. Китайские компании уже не только заняли опустевшую нишу после исхода западных брендов, но и активно теснят российских производителей.

Без внимания Китая не остались и попытки расширить «русский мир» в информационном пространстве. В начале февраля агенство Bloomberg сообщило, что Китай заблокировал крупнейшую сеть российской госпропаганды. Более 1,7 тысячи аккаунтов распространяли антиукраинскую пропаганду и при этом маскировались под европейские.

«Мирный план» или оружие для Кремля?

В ряде западных СМИ появилась информация, что Китай может рассматривать передачу России летального оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Китай от данного шага. Министерство иностранных дел Китая в свою очередь заявило, что страна не рассматривает поставки оружия России для использования его в войне против Украины.

Одновременно Китай заявил, что хочет выступить со своей мирной инициативой в годовщину войны, и уже проводит консультации с Германией, Италией и Францией по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестны конкретные положения «мирного плана» для российско-украинской войны, который планирует представить Китай, и он рассчитывает на поддержку украинской «формулы мира».

«Мы заинтересованы, чтобы все государства - европейские, всего мира, безусловно, Индия, Африка, Китай — были приобщены к тому, чтобы закончилась эта война, чтобы поддерживать нашу, мне кажется, справедливую формулу мира», — добавил Зеленский.

Глава КНР Си Цзиньпин, как пишет издание The Wall Street Journal, собирается посетить Москву, чтобы встретиться с Путиным. Западные журналисты пишут, что встреча станет частью усилий Китая, направленных на проведение многосторонних мирных переговоров. Кроме того, председатель КНР намерен в очередной раз предостеречь Путина от использования ядерного оружия

«Пекин не хочет связывать свои руки придурковатым фюрером русского мира»

Большинство экспертов сходятся во мнении, что хоть Китай и не поддерживает Украину, но нельзя сказать, что Пекин принял сторону России.

Координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заметил, что российский диктатор всячески обхаживает лидера Поднебесной. «Никто не поддерживает его в этой жестокой неспровоцированной войне, поэтому он так долго увивается за президентом Китая Си Цзиньпином», – заявил Кирби. Американский политик добавил, что Китаю пора сделать выбор по поводу своего отношения к войне в Украине так, как «это сделала большая часть мира».

«Китайцы ужасно злы на Путина за нападение на Украину. Война повлекла за собой ряд негативных последствий: технологический разворот, сплочение НАТО и так далее. Эти вещи Китаю неинтересны и играют против него», — считает украинский дипломат и политолог Александр Хара. По мнению эксперта, Пекин продолжит скрыто поддерживать Россию, но не настолько, как бы хотел того Путин. «Связывать свои руки придурковатым фюрером русского мира, который поступил чрезвычайно опрометчиво и импульсивно, уж точно они не хотят. Поэтому стратегического союза не будет», — резюмировал эксперт.

По мнению замглавы МИД Украины Андрея Мельника, процесс решения в Пекине, как себя позиционировать в отношении России, еще продолжается. При этом роль Китая и позиция руководства становится для Украины более приемлемой или положительной.

Украинский журналист Алексей Коваль утверждает, что для китайского лидера близкие отношения с российским коллегой становятся все более токсичными на фоне непредсказуемых и агрессивных действий хозяина Кремля. «В Пекине понимают, что разрешить проблемы глобального характера возможно лишь при взаимодействии с Западом», — добавил журналист.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что китайцы начали думать о возможности частичного коллапса в России. «Я думаю, что Путин учел некоторые вещи в своем послании. Поскольку мнение Китая для него критичное. Он прекрасно понимает, что поддержка Китая в сегодняшней реальности для него — это как клиническая поддержка. Без этого фактически Россия будет мигрировать в какую-то большую Северную Корею», — заявил дипломат.

По оценкам предпринимателя и российского оппозиционера Михаила Ходорковского, при всем стремлении кремлевского вождя возродить Советский Союз, место СССР в мире скорее займет Китай. «Путин как будто намеренно делает все, чтобы будущий миропорядок определялся без России, загоняя страну в положение международного изгоя вроде Ирана или КНДР», — заявил политик.

По мнению известного украинского журналиста Валерия Калныша, Си Цзиньпин должен поблагодарить США и весь западный мир за изоляцию России. «Потому что никто как Китай не выигрывает от превращения России в большую бедную страну. Это на рашистском тв Путин может рассказывать дуракам о том, что у России с Китаем дружба. На самом деле это грабеж под видом гуманитарной помощи», — аргументирует свою позицию журналист.

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