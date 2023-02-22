Российский депутат слушал послание Путина с лапшой на ушах 22.02.2023, 23:39

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Видеофакт.

Депутат Самарской Губернской Думы от партии КПРФ Михаил Абдалкин слушал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, повесив себе лапшу на уши.

«Прослушал двухчасовое послание Президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — написал региональный депутат от КПРФ.

Внимание на это обратил депутат от «Единой России» Александр Хинштейн.

«В соцсетях коммунист [Михаил Абдалкин] разместил фото и даже видео запечатлевшее, как он слушает послание: повесив себе на уши гроздья лапши. Похоже, что руководство КПРФ и региональные депутаты — по-разному оценивают выступление Путина», — заявил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он также добавил, что руководству КПРФ следует «приструнить» Михаила Абдалкина.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля.

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