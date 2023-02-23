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Путинист Газманов на концерте в Лужниках заклеил логотип Prada на пуховике

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  • 23.02.2023, 8:13
  • 6,994
Путинист Газманов на концерте в Лужниках заклеил логотип Prada на пуховике
Олег Газманов

Видеофакт.

Путинист Олег Газманов опозорился на концерте в Лужниках. Он вышел на сцену в пуховике от элитного бренда Prada, но логотип попытался скрыть. Украинские и российские СМИ не оставили это без внимания.

Певец-путинист не просто спел «патриотичную» песню «Офицеры» и поотжимался, а также появился в куртке известного бренда, на которую обычному россиянину нужно копить годами.

Отметим, в марте 2022 года итальянский модный дом Prada заявил, что приостановил все продажи в России.

Как сообщал сайт Charter97.org, на стадионе «Лужники» в Москве 22 февраля устроили концерт-митинг. При этом зрители массово покидали концерт до выступления Путина, выбрасывая в мусорки российские флаги.

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