В оккупированном Мариуполе прогремели новые мощные взрывы
- 23.02.2023, 8:21
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Позиции россиян были атакованы в двух местах.
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области вечером 22 февраля прозвучали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского горсовета.
«Мариуполь. Слышны взрывы в Кальмиусском районе. Пока сообщают о двух взрывах в 22:51 и 22:53 в районе бассейна Нептун и завода им. Ильича», - говорится в сообщении Мариупольского горсовета.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины атаковали позиции врага в оккупированном Мариуполе (Донецкая область) и уничтожили два склада топлива.
Также напомним, что во временно оккупированном Мариуполе утром 22 февраля снова раздались взрывы. Перед «хлопком» оккупанты включили сирены.
Перед этим в ночь на 22 февраля прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, есть попадания в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.