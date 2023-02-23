Пощечина Путину: Китай демонстративно отказал РФ в оружии 2 23.02.2023, 8:29

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Заявление прозвучало в тот момент, когда глава Кремля принимал самого высокопоставленного китайского дипломата.

Попытка Кремля добиться поставок оружия из Китая для армии, испытывающей снарядный и ракетный голод, похоже, оказалась тщетной, пишет The Moscow Times.

Пекин не рассматривает возможность отправки «летальной» помощи России для использования в войне в Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в среду.

Сообщения о том, что Китай может подключиться к военной поддержке России, он назвал слухами, которые «распространяют США и НАТО с самого начала украинского кризиса (войны РФ против Украины — ред.)».

Заявления китайского МИДа прозвучали в тот момент, когда президент РФ Владимир Путин принимал в Кремле Ван И — самого высокопоставленного китайского дипломата, члена ЧК Компартии КНР.

«Мы благодарны и Вам, и всем Вашим коллегам», — сказал Путин, обращаясь к Ван И. С начала войны Китай удвоил поставки товаров в России, до $10 млрд в месяц, заменяя западный импорт, остановившийся из-за санкций. Китай также резко увеличил закупки российской нефти — до 1,5 млн баррелей в сутки на середину февраля.

Торговый оборот России и Китая в прошлом году достиг $185 млрд. «Мы ставили перед собой цель достичь в 2024 году уровня $200 млрд. Есть все основания полагать, что мы наших целей <..> достигнем, может быть, даже раньше, чем мы планировали», — сказал Путин Ван И.

Но помимо экономической помощи Кремль просит у Китая оружие, рассказывали CNN источники, знакомые с данными американской и европейской разведки.

С начала вторжения в Украину, по западным данным, российская армия потеряла половину боеспособных танков и истощила запасы высокоточных ракет. Иранские дроны, которыми генералы били по инфраструктуре украинских городов, также подходят к концу. Их использование резко снизилось в последние 10 дней, а это значит, что командование экономит, сказали Bloomberg европейские чиновники. По их словам, Россия активно ищет того, кто мог бы помочь решить проблему дефицита вооружений.

По словам источников CNN, китайские компании поставляли нелетальные товары для российской армии, такие шлемы и бронежилеты. О том, что Китай может перейти к прямым поставкам оружия, США предупредили союзников. Прямое вербальное предупреждение получил и сам Ван И, посетивший Мюнхен перед визитом в Москву.

США «глубоко обеспокоены» возможной летальной «помощью» Китая Москве, заявил госсекретарь Энтони Блинкен после переговоров с Ван И. Блинкен «довольно откровенно» рассказал о последствиях, которые ждут Китай, если он решится на такой шаг, пояснил СNN высокопоставленный представитель Госдепа.

Сам Ван И на Мюнхенской конференции, куда впервые не пригласили ни одного представителя российской власти, поспешил заверить, что несмотря на тесные связи с Москвой и неучастие в санкциях, Пекин не поддерживает Кремль в противостоянии с Киевом.

«Он сказал, что они не дают России оружия и не дадут», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после переговоров с Ван И. — Его посыл был очень ясен, я не могу повторить его слова, но он сказал, что Китай не дает оружия стране, которая находится в состоянии войны».

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