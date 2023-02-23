«Немецкая волна»: Граница Польши с Беларусью закрывается 1 23.02.2023, 9:17

16,094

Что сейчас происходит на пункте пропуска в Бресте.

Новые ограничения при пересечении белорусско-польской границы вступили в силу 21 февраля с 21.00 по минскому времени. Как заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, суть их заключается в том, что белорусские грузовики не будут пускать на пограничный переход в Кукурыках (со стороны Беларуси находится пункт пропуска «Козловичи»). При этом движение легкового автотранспорта через пункт пропуска «Тересполь-Брест» пока остается без изменений, сообщает «Немецкая волна».

Кому из дальнобойщиков можно пересекать границу?

Обострение ситуации на погранпереходах между Польшей и Беларусью наблюдается с 10 февраля, когда по решению польских властей была приостановлена работа пункта пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица»). Таким образом в Варшаве отреагировали на приговор известному журналисту и активисту Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту: он был осужден на восемь лет.

В ответ на это 17 февраля официальный Минск объявил о введении ограничений на передвижение фур, имеющих польскую регистрацию: им запрещено въезжать в Беларусь через пункты пропуска со стороны Литвы и Латвии. В результате для таких машин пересечение границы и перецепка грузов возможна только на единственном оставшемся пункте пропуска на белорусско-польском участке границы - «Кукурыки-Козловичи».

Польская сторона с таким вариантом не согласна. Более того, из сообщения пограничной службы этой страны следует, что «в целях обеспечения общественной безопасности» вводимые с 21 февраля ограничения не распространяются лишь на транспорт, зарегистрированный в Польше, государствах ЕС и странах-членах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Получается, что на погранпереходе в Кукурыках не будут оформляться фуры не только из Беларуси, но и из других регионов (к примеру, России и Казахстана).

Очередей для фур на выезд из Беларуси в ЕС станет еще больше

Согласно официальной информации Госпогранкомитета Беларуси, днем 21 февраля в очереди перед пунктом пропуска «Козловичи» стояло около 400 грузовых автомобилей, водители которых намеревались въехать в Польшу именно через этот погранпереход. Побывавший в Козловичах корреспондент DW обратил внимание на то, что чаще всего в очереди стояли фуры с белорусскими номерами, но были и машины, зарегистрированные в других странах.

«О том, что белорусских перевозчиков не будут пускать на польскую сторону, узнал вчера поздно вечером, когда стал в очередь, - рассказал минчанин Андрей. - Надеюсь, успею проехать границу пока ограничения не ввели, хотя некоторые коллеги уже на это не рассчитывают и уехали на погранпереход в сторону Литвы».

Собеседник сообщил, что после закрытия погранперехода «Бобровники-Берестовица» среди дальнобойщиков ходили слухи, что этим дело не ограничится: «На Бобровники я редко попадал, поэтому не сильно расстроился. По Европе белорусским фурам сейчас ездить нельзя, а перецепку груза удобнее было делать на польском терминале в Корощине. Если действительно нас туда не пустят, то будет совсем тоскливо - рейс растянется на лишние сутки, а то и больше».

По словам Андрея, на границах с Литвой и Латвией тоже скапливается много грузовиков, и с дополнительным потоком машин персонал погранпереходов справляется с трудом. «Будем стоять - других вариантов нет. Теперь я все больше понимаю коллег, которые уехали работать в польские фирмы и которые теперь колесят в основном только по Европе», - признался белорусский дальнобойщик.

Как после введения санкций перемещают грузы

Водителя из Казахстана, назвавшегося Евгением, новость о грядущих переменах на белорусско-польской границе застала врасплох уже на подступах к пункту пропуска «Козловичи»: «Вчера отдыхал, не заглядывал в чаты дальнобойщиков и с со своей фирмой не связывался, а тут подъезжаю и узнаю, что могут в Польшу не впустить и не выпустить».

Мужчина признается, что мало следит за политическими новостями и не хочет строить догадки, почему возникли проблемы на границе. Зато он делится воспоминаниями, какой была ситуация на при въезде в ЕС весной 2022 года после введения санкций, и не хотел бы повторения тех событий. «Тогда был самый настоящий коллапс: никто еще не знал, как будет перегружаться товар, какие документы нужны для перецепок. Дальнобойщиков из Казахстана это не затронуло, но стоять в очередях приходилось вместе со всеми очень долго», - вспоминает Евгений.

Его коллега - белорус Сергей - работает на польскую компанию и рассказывает, что она была создана как раз после введения запретов для передвижения фур из Беларуси и России по территории ЕС и ответных мер со стороны официального Минска. По словам Сергея, компанию учредили граждане Беларуси, работавшие в сфере логистики, и теперь фирма занимается вопросами перецепок: «Это когда товар из Беларуси и России доставляется на границу ЕС и его перецепливают на польский тягач, а затем тоже самое происходит в обратном направлении». Водитель поясняет, что закрытие пункта пропуска в Бобровниках принесло неудобства, потому как ездить через Литву водители фур этой польской компании не собирались.

«Только-только стали привыкать к новым реалиям и что-то планировать, как тут подоспели плохие новости на счет погранперехода в Кукурыках. Вроде и понятно, почему такие решения принимаются, но для бизнеса - это сплошные убытки», - посетовал Сергей.

Какова сейчас ситуация на польской стороне границы

Он также рассказал, что сейчас происходит и на польской стороне границы: «В минувшие выходные коллеги сообщили, что очередь к терминалу в Корощине - именно там оформляются фуры по дороге в Беларусь - растянулась почти на 60 километров».

Ситуация усугубляется тем, что этот участок трассы в Польше проходит через населенные пункты и не приспособлен для долгого нахождения большегрузов на обочине дорог. «Чтобы доехать на легковой машине от Тересполя до Бялой Подляски, надо постоянно выезжать на встречную полосу (что небезопасно) или делать приличный крюк по проселочным дорогам, где движение фур запрещено», - пояснил Сергей. По мнению белорусского водителя, если ситуация будет накаляться, то в выигрыше окажутся литовские перевозчики и службы сервиса у границы в этой стране.

Между тем вариант полного закрытия границ между Польшей и Беларусью не исключен. Как заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, «если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий». При этом Яблоньский подчеркнул, что решения о закрытии пунктов пропуска не принимаются исключительно по политическим мотивам, поскольку в Варшаве осознают, что есть перевозчики и товары, которые можно перевозить через границу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».