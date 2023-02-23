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В Госдуме занервничали из-за депутата, слушавшего Путина с лапшой на ушах

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  • 23.02.2023, 9:27
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В Госдуме занервничали из-за депутата, слушавшего Путина с лапшой на ушах

Коммунисты требуют «приструнить» коллегу.

Депутат Самарской думы Михаил Абдалкин опубликовал фото и видео, как он смотрит послание президента Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах.

«Прослушал двухчасовое послание Президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — написал региональный депутат от КПРФ.

После этого единоросс из Госдумы Александр Хинштейн потребовал «приструнить» коллегу.

«Пока лидер КПРФ Геннадий Зюганов с трибуны Госдумы восхищается вчерашним посланием президента <…>, депутат Самарской губдумы (по списку КПРФ) Михаил Абдалкин — демонстрирует прямо противоположную линию <…> Похоже, что руководство КПРФ и региональные депутаты — по-разному оценивают выступление Путина», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Единоросс назвал выходку Абдалкина странной, «уместной для украинского, но не российского депутата» и потребовал его наказать.

Не только самарский депутат воспринял речь Путина таким образом. Похожую оценку выступлению президента России дали в администрации Белого дома. Его слова о планах запада напасть на Россию советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал «абсурдом».

«Никто не нападает на Россию. Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то еще представляет военную угрозу для России», — сказал он (цитата по Financial Times).

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