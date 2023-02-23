NYT: ВСУ нашли неожиданный способ бить по тылам войск РФ 23.02.2023, 10:15

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фото: ГЕНШТАБ ВСУ

Это подтверждают непрерывные серии взрывов в Мариуполе.

Украинские военные обрели эффективный метод наносить ракетные удары по тыловым базам снабжения и складам оккупационных войск, о чем свидетельствует серия взрывов в Мариуполе.

Об этом сообщает The New York Times.

По мнению журналистов, командование российских войск всерьез обеспокоилось из-за ряда ударов по местам дислокации своего личного состава и техники в захваченном городе во 21 и 22 февраля. Многочисленные взрывы звучали также в ряде временно оккупированных городков Донбасса.

После того, как РФ оккупировала Мариуполь весной прошлого года, она превратила его в один из своих важнейших гарнизонов из-за того, что у украинцев не было средств для поражения враждебных целей на таком расстоянии.

«Однако сейчас ситуация меняется в пользу украинской армии, хотя и пока непонятно, каким именно вооружением атакуют ВСУ, в официальных сводках Генштаба и комментариях пресс-офицеров об этом не сообщается», -отмечают в NYT.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что вооруженные силы Украины атаковали позиции врага в оккупированном Мариуполе (Донецкая область) и уничтожили два склада топлива.

Также напомним, что во временно оккупированном Мариуполе утром 22 февраля снова раздались взрывы. Перед «хлопком» оккупанты включили сирены.

Перед этим в ночь на 22 февраля прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, есть попадания в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

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