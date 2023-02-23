В Грузии ищут белоруску, которую смыло волной в море

В Грузии ищут белоруску, которую смыло волной в море2
- 23.02.2023, 13:16
- 5,236
Совладелица театра для детей прогуливалась с подругой и собакой близко к кромке воды.
В грузинском Кобулети ищут белоруску Ирину Слюсарь, совладелицу театра для детей «Лось и светлячок». По информации очевидцев, ее накрыло волной и унесло в море.
Сообщается, что вечером 22 февраля Ирина прогуливалась с подругой и собакой близко к кромке воды. В какой-то момент волна накрыла собаку, и они полезли в море ее спасать. Ее подруге удалось выбраться на берег, она в больнице, а Ирина пропала.
Сейчас МВД и волонтеры продолжают поиски девушки.
Ирина Слюсарь родилась в Минске, окончила Белорусскую государственную академию искусств и занималась театральной режиссурой. Она переехала в Грузию в 2021 году.