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План Китая: что Пекин предложит Украине и России

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  • 23.02.2023, 13:57
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План Китая: что Пекин предложит Украине и России

Генерал СБУ рассказал о «гибридном варианте» КНР.

Китай не будет предлагать откровенно пророссийский сценарий урегулирования войны между РФ и Украиной. В Пекине готовится «гибридный» план с учетом требований обеих сторон военного конфликта.

Такое мнение высказал экс-замглавы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун в эксклюзивном интервью ТСН.

По его словам, Китай не хочет открыто поддерживать РФ, чтобы не провоцировать конфликт с Западом и не подвергаться санкциям:

«Если посмотреть, кто больше приносит средств в экономику Китая – Америка, Европа или Россия – это не сравнить... Если есть минимальная опасность, что будут введены не такие жесткие санкции, как против Беларуси или России, а хотя бы элементы этих санкций, то Китай просто рухнет экономически».

Как отметил Ягун, Китай «занял четкую позицию за мир – специфический, но на позициях территориальной целостности».

«Он будет требовать, например, от Украины — вы должны понять то население, которое против вас выступило, разрешить гражданский конфликт внутри страны. Но от России он также будет требовать — если вы хотите влиять на Украину, влияйте не через войска, «а через политические переговоры. Выводите армию, садитесь за стол переговоров, мы готовы быть посредниками», — считает экс-замглавы СБУ.

По его мнению, «будет что-то гибридное, но точно не на стороне России».

«Мы приняли решение, завтра вводим войска или передаем помощь», «вы помогаете Украине, а мы будем помогать России» – такого не будет», — убежден Ягун.

Напомним, Китай пообещал представить свой проект урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной. Высокопоставленный китайский дипломат Ван И провел переговоры с представителями украинской власти и посетил Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что Китай должен поддержать украинскую формулу мира, а поддержка Пекином позиций России может повлечь за собой Третью мировую войну.

В то же время Зеленский говорит, что Китай пока не передавал Украине свой мирный план для ознакомления.

Российский политолог Андрей Пионтковский прогнозирует, что китайское мирное предложение будет отвергнуто Украиной из-за требования учитывать позицию Кремля.

В свою очередь, США заявили, что Китай оказывает «нелетальную поддержку» Кремлю, а вскоре может дать России оружие.

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