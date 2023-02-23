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Что означают заявления Байдена и «Бухарестской девятки» о Беларуси?

  • 23.02.2023, 13:58
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Что означают заявления Байдена и «Бухарестской девятки» о Беларуси?

Объясняет словацкий политолог.

Президент США Джо Байден закончил визит в Польшу встречей с лидерами «Бухарестской девятки». До этого была поездка в Украину. Что означает визит главы Белого дома для нашего региона?

Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом, президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым.

— Это демонстрация поддержки, которую Соединенные Штаты, а конкретно администрация Джозефа Байдена, оказывает государствам, находящимся в непосредственной близости от российско-украинского конфликта. Так что это очень важно. Я думаю, здесь несколько факторов. Во-первых, сам визит и в Киев и в Варшаву подтвердил, что Соединенные Штаты не только не ослабляют свою поддержку Украине, а наоборот усиливают ее, что США считают государства «Бухарестской девятки» очень важным регионом. По сути дела, это и оценка той позиции, которую занимает большинство этих стран, за очень редким исключением, в поддержке Украины. Для Соединенных Штатов этот регион имеет стратегическое значение в контексте того, каким образом вообще будут развиваться международные отношения и в Европе, и в мире. Действия России сейчас по сути представляют угрозу для базового фундамента нынешних международных отношений. Так что этот визит имеет и символическое, и практическое значение.

— Майя Санду недавно заявила, что благодаря украинской разведке удалось предотвратить провокации в Молдове. Всерьез обсуждается сценарий раскачки страны с использованием Приднестровья, военные провокации. Есть ли возможность того, что Россия попытается или военным, или гибридным путем попытаться сменить власть в Кишиневе?

— Россия это уже пытается делать в рамках тех возможностей, которые у нее есть. Не случайно Байден на встрече с главами центральноевропейских государств в Варшаве специально поприветствовал Майю Санду. Это тоже была определенная демонстрация того, что Соединенные Штаты знают, что происходит в Молдове. Россия, по сути дела, блокирует развитие Молдовы как самостоятельного государства, поддерживая этот приднестровский анклав, и по всей вероятности будет пытаться продолжать свою агрессивную политику в этом плане.

Но я думаю, что сейчас Россия оказалась в очень неблагоприятном положении, потому что связь с суверенной частью молдавской территории РФ потеряла. Опять-таки, от этого режима (путинского — ред.) можно ожидать всего, не только каких-то внутренних провокаций, но, может быть, и каких-то прямых военных действий. Несмотря на то, что физической связи России с Приднестровьем нет, границ нет, тем не менее, Россия такие возможности имеет. Геополитическое положение Молдовы в этом отношении, конечно, уязвимо учитывая нынешнюю политику РФ. Но сильная позиция Запада и сотрудничество Украины и Молдовы будут препятствовать такому развитию событий.

— Лидеры «Бухарестской девятки» в своем заявлении осудили режим Лукашенко. Про Беларусь говорил в своем выступлении и Байден. Что означают эти сигналы?

— Это значит, что Центральная Европа никоим образом не смирилась и не смирится никогда с попытками России подчинить себе Беларусь. Недавно были опубликованы материалы, из которых следует, что Россия уже, по сути дела, готовит аннексию или такой тип «интеграции» (фактически присоединения), который может привести к утрате государственности Беларуси. Центральная Европа с этим несогласна и будет делать все возможное в сотрудничестве со своими союзниками на всех уровнях, и политическом, дипломатическом и по вопросам безопасности, чтобы этого не произошло. То, что в настоящее время происходит в Беларуси, отнюдь не воспринимается как нечто конечное. Шансы для того, чтобы Беларусь сохранила свою государственность, имеются. Запад будет делать для этого все, что только будет в его силах.

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