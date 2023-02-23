Радиостанции в Крыму объявили о возвращении полуострова Украине 6 23.02.2023, 15:23

7,122

Прозвучало обращение главы украинской военной разведки Кирилла Буданова.

На радио в оккупированном Крыму прозвучал гимн Украины и обращение главы разведки Минобороны Кирилла Буданова. Оккупанты говорят, что это следствие хакерской атаки.

Фрагменты обращения Буданова, звучащего на крымском радио, опубликованы в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Оно раздалось на волнах радио «Спутник в Крыму» и радио «Вера». Обе эти радиостанции входят в «Газпром-Медиа Радио», а первая из них также является частью медиагруппы «Россия сегодня».

«Граждане Украины! К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, автономная республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя Украины, где бы они ни скрывались. Все они будут устранены. Всем патриотам: время действовать пришло! Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!» – сказал Буданов.

После этого вещание прервалось, но вскоре было возобновлено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».