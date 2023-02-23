Радиостанции в Крыму объявили о возвращении полуострова Украине

Радиостанции в Крыму объявили о возвращении полуострова Украине6
- 23.02.2023, 15:23
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Прозвучало обращение главы украинской военной разведки Кирилла Буданова.
На радио в оккупированном Крыму прозвучал гимн Украины и обращение главы разведки Минобороны Кирилла Буданова. Оккупанты говорят, что это следствие хакерской атаки.
Фрагменты обращения Буданова, звучащего на крымском радио, опубликованы в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Оно раздалось на волнах радио «Спутник в Крыму» и радио «Вера». Обе эти радиостанции входят в «Газпром-Медиа Радио», а первая из них также является частью медиагруппы «Россия сегодня».
«Граждане Украины! К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, автономная республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя Украины, где бы они ни скрывались. Все они будут устранены. Всем патриотам: время действовать пришло! Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!» – сказал Буданов.
После этого вещание прервалось, но вскоре было возобновлено.