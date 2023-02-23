«Бункерный, конечно, еще тот артист» 4 23.02.2023, 15:31

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Что думают украинцы о выступлении Путина в Лужниках.

Путин выступил на митинге-концерте в Лужниках накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

Сайт Charter97.org посмотрел, какие комментарии под видео с этого мероприятия на YouTube оставляют украинские пользователи:

«Год назад шизопатриотизм у этой биомассы зашкаливал. А сейчас как-то не так восторженно. Наверное, пришли покушать и последний раз полюбоваться на моль, пока она еще порхает».

«У бункерной крысы в конец поехала крыша!»

«Жаль, что пока снаряд большого калибра не дотягивается до карликовой арены».

«Вышел гномик кривоногий в шубке за 1,5 миллиона рублей, проорал как истеричка что-то про бюджетников и убежал обратно в бункер».

«Вляпался подонок, а теперь ищет поддержки».

«Моль, она и есть моль — не уничтожит, но попортит».

«Все эти персонажи в Лужниках напоминают старые залежалые вещи из бабушкиного сундука, которые достали, чтобы немного проветрить и опять сложить».

«Что-то Путин, как плохой тамада на свадьбе — суетится без воодушевления».

«Это послание президента? Это больше похоже на выступление пропагандиста-агитатора времен расцвета застоя: добьемся и перебьемся, смагем, даешь. Не хватает только концовки «слава КПСС»!»

«Гитлер отдыхает со своей пропагандой. Такого мракобесия мир еще не видел».

«Бункерный, конечно, еще тот артист. Делать хорошую мину при такой игре нужен тот еще актерский талант».

«По словоблудию переплюнули СССР, а на практике им до СССР — как до Марса. Задница голая, но воюют. И воруют».

«Даже сейчас не назвал войну войной! Наврал и убежал!»

«У стерхомоля интеллект ресторанного вышибалы, манеры — ресторанного тамады или массовика-затейника. Устроил самохвальный и напыщенный словесный шквал».

«Так он обещал бороться с бедностью, вот и выполняет. Кто сказал, что эта борьба будет в виде повышения их уровня жизни, а не физическое устранение?»

«Как мне нравится, когда он говорит «мы вместе». Почему-то когда с корешами строил яхты и дворцы на миллиарды рублей, а народ по бакам просрочку собирал, не был вместе. А теперь, когда прижало, вспомнил, что вместе, он еще скажет, что по просьбе трудящихся все это устроил».

«Люди гибнут, а у него праздник. Непередаваемо».

«Сумасшедший кривлялся, проплаченная публика неисоствовала. И вся эта комедия ради того, чтобы удержатся в кресле пересидента», — пишут украинцы.

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