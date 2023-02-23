В ПА ОБСЕ представитель Латвии послал делегацию РФ вслед за русским военным кораблем

В ПА ОБСЕ представитель Латвии послал делегацию РФ вслед за русским военным кораблем1
- 23.02.2023, 16:32
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У делегации РФ случилась истерика.
Во время заседания ПА ОБСЕ представитель Латвии Рихард Колс послал делегацию РФ вслед за «русским военным кораблем». У делегатов из России случилась истерика.
Россияне решили ответить на призыв делегата. Представитель РФ заявил, что «российская делегация находится на заседании по праву» и «не является слоном».
В это время участники заседания начали покидать зал в знак протеста.
Изгнать делегацию России призвал представитель Латвии Рихард Колс на Парламентской ассамблее ОБСЕ.— Сharter97.org (@charter_97) February 23, 2023
Он отправил ее в направлении за военным русским кораблем.
Сообщается, что во время выступления представителя РФ участники начали покидать зал заседаний. pic.twitter.com/G8gZKACmxr