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В ПА ОБСЕ представитель Латвии послал делегацию РФ вслед за русским военным кораблем

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  • 23.02.2023, 16:32
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В ПА ОБСЕ представитель Латвии послал делегацию РФ вслед за русским военным кораблем

У делегации РФ случилась истерика.

Во время заседания ПА ОБСЕ представитель Латвии Рихард Колс послал делегацию РФ вслед за «русским военным кораблем». У делегатов из России случилась истерика.

Россияне решили ответить на призыв делегата. Представитель РФ заявил, что «российская делегация находится на заседании по праву» и «не является слоном».

В это время участники заседания начали покидать зал в знак протеста.

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