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В России родственникам погибших на войне подарили пену для бритья и шампунь

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  • 23.02.2023, 18:34
  • 5,236
В России родственникам погибших на войне подарили пену для бритья и шампунь

Таким образом их поздравили с 23 февраля.

В России администрация одного из районов Ленинградской области поздравила родственников военных, погибших на войне в Украине, с 23 февраля. Им подарили наборы с пеной для бритья и шампунем. На это обратил внимание сайт The Insider.

«В День защитника Отечества сегодня правильно чествовать не только наших солдат и офицеров, но и их семьи. Тех, кто верит и ждет дома, кто молится за них каждый день и час. Кто мужественно и с честью вынес известия о гибели героев… Сегодня представители органов местного самоуправления поздравили родственников погибших на СВО тихвинцев», — говорится в сообщении.

Публикация сопровождается фотографиями, на которых представительница администрации в норковой шубе и оранжевом жилете с надписью «Мы вместе» вручает близким погибших подарочные наборы.

Ранее сайт Charter97.org писал, как вдовам боевиков «ЛДНР» подарили шубы, а затем их забрали.

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