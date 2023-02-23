Deutsche Bank: Россия запустила «печатный станок» 2 23.02.2023, 19:20

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Кремль пытается закрыть дыру в бюджете.

Столкнувшись с санкциями Запада, растущим «счетом» за войну в Украине и падением доходов, российские власти переключились к «печатанию денег», чтобы профинансировать дефицит бюджета, пишут в обзоре по России аналитики Deutsche Bank, передает The Moscow Times.

Только в декабре прошлого года ЦБ РФ провел эмиссию 2,4 трлн рублей за счет операций с Фондом национального благосостояния.

Российский Минфин утверждает, что продал Центробанку иностранную валюту из ФНБ, которую тот конвертировал в рубли. Согласно сообщению министерства, 28,517 млрд евро, 2,77 млрд фунтов стерлингов и 121,852 млрд японских иен были проданы за 2,412 трлн рублей.

Но речь идет о валютах, которые заморожены санкциями и доступа к которым ни Минфин, ни ЦБ не имеют, подчеркивают аналитики DB. Вся транзакция была виртуальной. «ЦБ на бумаге перемести замороженные средства с резервного счета Минфина на свой резервный счет и одновременно провел эмиссию рублей, чтобы Минфин мог их использовать», — говорится в обзоре банка.

Фактически, отмечают в Deutsche Bank, речь идет о «монетарном финансировании» дефицита бюджета, который по итогам прошлого года составил 3,3 трлн рублей и превысил прогнозы, в том числе самого Минфина.

Размещение государственного долга, которое Минфин активно возобновил осенью, продав облигации федерального займа (ОФЗ) на 3,1 трлн рублей, также является «монетарным финансированием», говорится в обзоре DB.

Более 90% ОФЗ в ноябре–декабре выкупили крупнейшие банки, главным образом государственные, деньги которым, в свою очередь, предоставил ЦБ. В ноябре регулятор залил в банковскую систему 1,5 трлн рублей кредитов через операции репо. Таким образом, покупка банками госбумаг «представляет из себя создание новых денег через банковскую систему», отмечает Deutsche Bank.

Итогом денежной эмиссии ЦБ стал рекордный за 10 лет рост денежной массы в России — на 24,4% в годовом выражении. Наряду с ослаблением рубля это сулит российской экономике ускорение инфляции, прогнозирует Deutsche.

В бюджет-2023 Минфин заложил дефицит в 2% ВВП, или 3 трлн рублей, но на деле ситуация может оказаться значительно хуже, полагают аналитики банка.

1,5–2 трлн рублей правительство недополучит из-за падения цен на российскую нефть и сокращения ее добычи — на 500 тысяч баррелей в сутки с марта.

Еще 500 млрд рублей бюджет может потерять из-за «слишком оптимистичного прогноза по экономике»: Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП лишь на 0,8%, тогда как DB ждет падения на 2,5%. Наконец, 0,5-1 трлн рублей могут составить дополнительные расходы бюджета, полагают в банке.

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