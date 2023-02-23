Путин заявил, что сам не смог бы слушать свое послание 3 23.02.2023, 19:45

2,352

В этом он признался на встрече с ветеранами боевых действий.

Президент России Владимир Путин не смог бы выслушать собственное послание Федеральному собранию, с которым он обратился 21 февраля. В этом он признался на встрече с ветеранами боевых действий.

«Вот вы сказали про послание. И, знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать», – отметил Путин (цитата по «РИА Новости»).

Послание Путина в этом году стало вторым по продолжительности за все время его нахождения на посту президента: 1 час 45 минут против 1 часа 57 минут в 2018 году. Изначально оно должно было длиться 1 час 20 минут. Но в ночь перед выступлением Путин внес правки в текст, который увеличил его на 20 минут, писал корреспондент «Коммерсанта» из «кремлевского пула» Андрей Колесников.

Бывший спичрайтер Путина политолог Аббас Галлямов считает, что в последний момент Путин добавил в послание приостановку участия России в договоре по ядерному оружию с США (СНВ-3). По словам Галлямова, спичрайтеры «всегда стараются сделать текст логичным», а в послании Путин от рассуждений о Западе перешел на другие темы, включая экономику, и лишь в конце объявил о самом резонансном решении.

«Если вы этот последний кусок про Запад уберете, то вы вполне логичный текст получите. А так он как бы с бельмом в глазу получился, ему ДСНВ явно в последний момент вписывали, и текст причесать уже не успевали», – отмечает Галлямов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».