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Эйфелеву башню подсветили цветами флага Украины к годовщине вторжения

  • 23.02.2023, 23:39
  • 1,610
Эйфелеву башню подсветили цветами флага Украины к годовщине вторжения

Фотофакт.

Одна из самых известных архитектурных памятников Франции - Эйфелева башня в Париже - в четверг вечером была подсвечена цветами украинского флага к годовщине полномасштабного вторжения России.

«Через год после вторжения в Украину Париж отдает должное мужеству украинского народа и выражает свою солидарность», - написали в официальном Twitter-аккаунте французской столицы.

Сообщение сопроводили хэштегами «Вместе с Украиной» и «Города с Украиной».

Поделилась видео Эйфелевой башни в сине-желтых цветах и мэр Парижа Анн Идальго, подписав его «Слава Украине!».

В начале войны, 25 февраля 2022 года, Эйфелева башня уже была окрашена в сине-желтые цвета в знак солидарности с Киевом, когда Россия только начала свое наступление. В то же время многие муниципальные здания во Франции решили поднять желто-голубой флаг Украины, чтобы донести тот же месседж.

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