Эйфелеву башню подсветили цветами флага Украины к годовщине вторжения
- 23.02.2023, 23:39
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Фотофакт.
Одна из самых известных архитектурных памятников Франции - Эйфелева башня в Париже - в четверг вечером была подсвечена цветами украинского флага к годовщине полномасштабного вторжения России.
«Через год после вторжения в Украину Париж отдает должное мужеству украинского народа и выражает свою солидарность», - написали в официальном Twitter-аккаунте французской столицы.
Сообщение сопроводили хэштегами «Вместе с Украиной» и «Города с Украиной».
Un an après l'invasion de l'Ukraine, Paris rend hommage au courage du peuple ukrainien et lui exprime sa solidarité #StandWithUkraine #CitiesWithUkraine pic.twitter.com/UqhTDdDTAH— Paris (@Paris) February 23, 2023
Поделилась видео Эйфелевой башни в сине-желтых цветах и мэр Парижа Анн Идальго, подписав его «Слава Украине!».
Slava Ukraini !— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 23, 2023
Слава Україні !
#StandWithUkraine️ #CitiesWithUkraine pic.twitter.com/xdAOI0RKnx
В начале войны, 25 февраля 2022 года, Эйфелева башня уже была окрашена в сине-желтые цвета в знак солидарности с Киевом, когда Россия только начала свое наступление. В то же время многие муниципальные здания во Франции решили поднять желто-голубой флаг Украины, чтобы донести тот же месседж.