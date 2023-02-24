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Китай обнародовал «мирный план» по Украине: все подробности

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  • 24.02.2023, 8:10
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Китай обнародовал «мирный план» по Украине: все подробности

План состоит из 12 пунктов.

Китай опубликовал так называемый «мирный план» со своими идеями по урегулированию войны, которую Россия развязала против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел КНР.

В предложенном документе 12 пунктов, а именно:

Уважение к суверенитету всех стран;

Отказ от «менталитета холодной войны»;

Прекращение боевых действий;

Возобновление мирных переговоров;

Разрешение гуманитарного кризиса;

Защита гражданского населения и военнопленных;

Поддержание безопасности атомных электростанций;

Снижение стратегических рисков;

Содействие экспорту зерна;

Прекращение «односторонних» санкций;

Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок;

Содействие послевоенному восстановлению.

Напомним, советник китайского лидера Ван И на Мюнхенской конференции безопасности анонсировал «мирный план» Китая по Украине, но не раскрыл подробности.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, несмотря на любой предложенный план Украина продолжит бороться за свою свободу.

В свою очередь Соединенные Штаты заявляли, что ожидают обнародования китайского «мирного плана» по Украине.

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