закрыть
24 февраля 2023, пятница, 10:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Год

6
  • Ирина Халип
  • 24.02.2023, 8:22
  • 11,036
Год
Ирина Халип
Фото: nn.by

Украинцам нужна не дата, а победа. Нам тоже

Сегодня все будут писать «год». Это будет главным словом дня. Потому что ничего более важного в мире нет. Только этот год. И я тоже, ничем не отличаясь от всего человечества, напишу: уже год идет война.

Уже год прошел с тех пор, как миллионы людей бежали из дома. Уже год многие из них понимают, что туда, откуда бежали, им не вернуться, потому что нет тех домов, да и городов уже нет.

Год прошел с тех пор, как тысячи украинских мужчин и женщин взяли в руки оружие. Профессиональные военные и «ботаники», дедушки с фотографиями внуков в телефоне и юные невесты в кружевах, западные и восточные, обожающие Зеленского и презирающие его, одинокие и многодетные. Многие уже не вернулись домой, многие не вернутся потом.

Год прошел с тех пор, как пограничный переход Верхний Ларс стал именем нарицательным, с такими очередями на выезд, каких даже в СССР за колбасой не было. Бежали из России толпами, бросая уютную жизнь с арт-пространствами и кофейнями или чудовищную жизнь с сортиром на улице и одинаково ненавидя страну, в которой эта жизнь, какой бы она ни стала потом, однажды началась. Те, кто оставался, начинали пялиться в телевизор, чтобы поверить ему, иначе не выжить. Впрочем, они и так не выживали – у кого-то не выдерживало сердце, кто-то уходил воевать и возвращался белой «Ладой», кто-то предпочел не трезветь больше никогда.

Год прошел с тех пор, как в Беларуси фотографии летящих в сторону Украины военных самолетов стали еще одной статьей УК, военкомы – париями, а гуманитарная виза – предметом первой необходимости. Те, кто уехал раньше и каждый день надеялся на возвращение, наконец распаковали чемоданы, которые месяцами суеверно держали нераспакованными, потому что поняли: возвращение откладывается и, возможно, надолго. Те, кто не уехал раньше, засобирались в путь. Те, кто остался, сидят в тюрьмах или ждут, когда за ними придут.

Год, в который не было хорошо никому. Год, которого вообще не должно было быть в двадцать первом веке. Год, который унес жизни сотен тысяч людей, как будто все еще начало прошлого века, и туман, и облака иприта, и не было никакого научно-технического прогресса и мирных договоров. Год, отнявший иллюзии у тех наивных, кто сохранял их до сих пор. Год, который породил множество настоящих героев, но лучше бы они остались живы и без всякого героизма резались в компьютерные стрелялки, развозили пиццу, пекли хлеб или сидели в научных лабораториях.

Год – это всего ничего на фоне мировой истории. Подумаешь, год. Даже на фоне человеческой жизни это, на первый взгляд, совсем небольшой срок. Даже для приговора суда: год – не двадцать, да и пребывание в СИЗО зачтется по схеме «день за полтора». Но в действительности год - это бесконечно долго. Простая оплодотворенная яйцеклетка меньше чем за год превращается в совершенно нового, пусть для начала орущего и беспомощного, человека. За год этот человек, который поначалу и голову поднять не может, проходит путь от горизонтального положения до вертикального и начинает самостоятельно ходить. За первый год в школе он умудряется научиться писать, читать, считать – если, конечно, не сделал этого раньше. Потом, позврослев, встречает девушку – и за год успевает натворить безумств и жениться. А потом все начинается сначала. Год – это бесконечно много.

А уж для тех, кто на войне, он превращается в вечность. Мой друг и коллега Ольга Мусафирова, живущая в Киеве, предполагает, что ритуальный подсчет – 100 дней войны, 200, 300, год – как раз после года окончательно сойдет на нет. Люди перестанут считать дни и месяцы, потому что хорошо вести лишь обратный отсчет – хоть до выхода из тюрьмы, хоть до поездки на море. И совершенно бессмысленно считать, не зная конечной даты. Любовь к красивым круглым числам исчезает очень быстро, если это не какие-то праздничные даты. Так что после победы, конечно, начнутся празднования юбилеев и годовщин. С флагами и оркестрами, парадами и банкетами, наградами и объятиями. Отмечать годовщину победы хочется. Отмечать годовщину начала войны – совсем нет.

В конце декабря, сидя в киевской квартире без электричества и набирая колонку для «Новой газеты» в телефоне при свете налобного фонарика, Ольга Мусафирова написала: «Нам нужна не дата, а победа». Нам тоже, Оля.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников